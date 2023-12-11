قرارات صادرة عن مجلس أمانة عمان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مجلس أمانة عمان، إعفاء الشركات العاملة في بورصة الزهور التابعة لسوق عمان المركزي والواقعة في مجمع رغدان السياحي من بدل الاستغلال للمحلات المستغلة من قبلها في البورصة مع اعفاء الشركات كذلك مدار البحث من اثمان استهلاك الكهرباء والماء.ووافق المجلس في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على إعفاء كميات تم توريدها إلى معرض الأزهار ونباتات الزينة الأردني الأول من الرسوم المفروضة عليها بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية.



وصادق المجلس على إطلاق مسابقة تصميم مفتاح مدينة عمان، بهدف أن يكون أكثر إتساقا مع التطور في مجالات الحياة والفنون البصرية، واستعدادا للتحضيرات الخاصة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، وبمناسبة يوم المدينة 2024.

وارتات الامانة تغيير شكل مفتاح عمان الذي تم تصميمه عام 1965 ويعتبر الهدية الرسمية التي تحمل رمزية الترحيب ويقدمها امين عمان باسم اهالي المدينة لملوك ورؤساء الدول الذين يزورون المملكة الاردنية الهاشمية ، وستقوم الامانة اعتبارا من 14 _30 كانون الأول الحالي بالاعلان عن المسابقة من تعليمات وشروط ومواصفات التصميم والتقديم للمسابقة.

واقر المجلس توقيع اتفاقية مع مركز تطوير الاعمال للتعاون المشترك في تقديم خدمات تساعد الشباب للوصول إلى فرص في سوق العمل وبناء القدرات وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا ، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا بهدف بناء قاعدة معرفية ونظام متكامل للمعلومات التكنولوجية ، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الاردني لتنفيذ برامج وانشطة لرفع قدرات العاملين والفئات المستهدفة من برامج المعهد القضائي وتعزيز اوجه التعاون التنسيق من خلال الندوات والفعاليات والورش والدورات التدريبية والانشطة المشتركة .

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