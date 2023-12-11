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رئيس مجلس الشورى يشيد بالعلاقات البحرينية المصرية

12/11/2023 9:14:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالشراكات المتميزة، والعلاقات التاريخية المتجذرة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما يشهده البلدان من تقدّم ونموٍ مشترك في المجالات الحيوية والتنموية، مؤكدًا أنَّ الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين تعكس امتدادًا حضاريًا عميقًا، وتاريخًا زاخرًا بالإنجازات المشتركة التي حققها البلدان منذ عقود طويلة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، اليوم الإثنين، ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، حيث هنّأها معاليه بمناسبة تعيينها سفيرًا لمصر في مملكة البحرين، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بعمق العلاقات البرلمانية المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما وصلت إليه من مستويات رفيعة، وتنسيق ثنائي مشهود في العديد من المحافل البرلمانية العربية والإقليمية، مؤكدًا الحرص على فتح المزيد من آفاق التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات التشريعية، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

من جانبها، أثنت السفيرة ريهام عبدالحميد على العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والبحرين، ومتانة الروابط والشراكات القائمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، معربة عن الفخر والاعتزاز بالتطور المستدام، والإنجازات الحضارية التي تحققها مملكة البحرين.

وأكدت مواصلة بذل الجهود لتعزيز ما يجمع البلدين من علاقات أخوة وروابط وطيدة، والعمل على ترسيخ أواصر المحبة والاحترام المتبادل بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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