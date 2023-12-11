رئيس الأمن العام يترأس اجتماع المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة، اجتماع المجلس العلمي بحضور
اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام ، وآمر الأكاديمية الملكية للشرطة وأعضاء المجلس.
وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس الأمن العام عن بالغ تقديره وامتنانه للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة على دعمه المستمر للمجلس وتعليماته السديدة لتطوير المنظومة التعليمية من خلال تحديث المناهج التعليمية والتدريبية لمواكبة التحديات الأمنية المتزايدة ، مؤكدا سعادته حرص المجلس على تحقيق التميز للارتقاء بأداء رسالته على أكمل وجه ، وذلك من خلال رفع مستوى البرامج والدراسات الخاصة بالأكاديمية الملكية للشرطة.
وقد ناقش المجلس العلمي عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، منها استعراض المنظومة التعليمية ، وآلية البرامج الأكاديمية المستحدثة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية كدورة إعداد المحاضرين التي تنظمها الأكاديمية الملكية للشرطة.
MENAFN11122023000055011008ID1107572709
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.