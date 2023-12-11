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رئيس الأمن العام يترأس اجتماع المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة

12/11/2023 9:14:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة، اجتماع المجلس العلمي بحضور
اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام ، وآمر الأكاديمية الملكية للشرطة وأعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس الأمن العام عن بالغ تقديره وامتنانه للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة على دعمه المستمر للمجلس وتعليماته السديدة لتطوير المنظومة التعليمية من خلال تحديث المناهج التعليمية والتدريبية لمواكبة التحديات الأمنية المتزايدة ، مؤكدا سعادته حرص المجلس على تحقيق التميز للارتقاء بأداء رسالته على أكمل وجه ، وذلك من خلال رفع مستوى البرامج والدراسات الخاصة بالأكاديمية الملكية للشرطة.

وقد ناقش المجلس العلمي عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، منها استعراض المنظومة التعليمية ، وآلية البرامج الأكاديمية المستحدثة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية كدورة إعداد المحاضرين التي تنظمها الأكاديمية الملكية للشرطة.

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