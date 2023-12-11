الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة: التعلم المبكر يعزز من خلق جيل من الشباب يتمتع بطموح عالٍ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكّد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، أنّ فئة الأطفال في العمر الصغير هي أحد أهم الفئات التي تحظى باهتمام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث إن التعلم المبكر والخضوع للتجارب المتعددة في عمر الطفولة يعزز من إمكانية خلق جيل من الشباب يتمتع بطموح عالٍ.

جاء ذلك خلال حضور سعادته لفعالية مسابقة التاجر الناجح 2023 التي نظمتها مؤسسة التاجر الصغير في مجمع السيف بالمنامة، وضمت 42 تاجراً صغيراً بين عمر أربع سنوات إلى 16 سنة، و20 عربة مشاريع متنوعة بين فردية وجماعية.

وتنوعت المشاريع المقدمة من التجار الصغار بين مشاريع ذهنية وإلكترونية وتطوير وتصميم التطبيقات، ومشروعات إعادة التدوير وتأليف القصص والكتب والمنتجات الفنية والتجميلية واليدوية إضافة إلى مشاريع المأكولات الخفيفة والحلويات والمشروبات المصنوعة في المنزل.



وخلال زيارته للفعالية، ألقى أيمن بن توفيق المؤيد كلمة تشجيعية تدعو التجار الصغار إلى الاهتمام بتطوير المنتج أو الخدمة التي يقدمها وأكد على أهمية الإيمان بأفكارهم وأنفسهم كي يوسعوا مداركهم وأن يعملوا بجد لتحقيق طموحاتهم مهما كانت كبيرة، وأن تحقيقها لا يلزم إلا الإخلاص في العمل المجد.

وأوضح المؤيد خلال الفعالية أن التعلم المبكر يمثل حقاً معترفاً به في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها معظم دول العالم، وأن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة يمكن أن يؤدي إلى تحسين رفاهية الأطفال الصغار.

وفي نهاية برنامج الفعالية، كرم الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفائزين في المسابقة بعد أن تم اختيار التاجر الصغير من قبل لجنة التحكيم التي تتكون من الأستاذة فاطمة عيد آدم، والسيدة إيمان المناعي، والأستاذة بثينة الشوملي، والدكتور سعيد مطر الشهراني.

وفاز بالمركز الأول فريق الشقيقين زين وعلي ميثم علي أصحاب مشروع ويلنس شوت، الذي يقدم جرعات من عصارة الخضروات والفواكه التي تعطي فوائد للجسم وتقوي المناعة، وفاز بالمركز الثاني الشقيقين سيد محمد وفاطمة علي هاشم أصحاب مشروع بوك ترك وهو منصة إلكترونية لبيع وشراء الكتب المستعملة بأقل التكلفة لتعزيز مفهوم التعاون وإعادة التدوير، أما المركز الثالث فكان من نصيب الأخوين عبدالعزيز وعلي خنجي أصحاب مشروع خنجي بوكس وهو مشروع كتب قصص قصيرة معزز باستخدام الذكاء الاصطناعي.

من جانبها توجهت هنادي محمد الغانم رئيس مجلس إدارة مؤسسة التاجر الصغير بالشكر الجزيل إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة على دعمه للتجار الصغار، مشيرة إلى الأثر الإيجابي الذي لمسته في نفوس الأطفال والسرور الذي دخل قلوبهم، وأعربت عن تفاؤلها بالجيل القادم الذي يتمتع بحس كبير من المسؤولية والطموحات العالية، مؤكدة أن احتضان مواهب الأطفال وإبداعاتهم هو مسؤولية مجتمعية ويجب على جميع أفراد المجتمع المساهمة في تحويل طموحات الشباب الصغار إلى واقع ملموس.

وعبر آدم الأمين صاحب فكرة مسابقة التاجر الناجح عن سعادته بتحول فكرته وحلمه منذ الطفولة إلى فعالية تقام على أرض الواقع، وأضاف انه شعور رائع بأن تلقى الفعالية الرواج الذي يؤكد على نجاحها وأن تحظى باهتمام جهة حكومية بثقل المجلس الأعلى للشباب والرياضة.