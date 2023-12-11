كيا EV9 تدخل قائمة الترشيحات على جائزة سيارة العام 2024

(MENAFN
- Ogilvy) ، الإمارات العربية المتحدة، 11 ديسمبر2023: أُدرجت سيارة كيا EV9، ضمن قائمة الترشيحات للمرحلة النهائية من جوائز سيارة العام الأوروبية المرموقة COTY. وانضمت سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل، بشكل مبدئي، إلى القائمة التي تشمل 28 طرازًا جديدًا تم إطلاقها هذا العام، والذي جرى اختيارها من قبل 59 من هيئة المحلفين وحكام جوائز سيارة العام الأوروبية من 22 دولة، للمنافسة على القائمة المختصرة التي تضم سبعة مرشحين. وسيتم الإعلان عن الفائز النهائي بجائزة سيارة العام الأوروبية COTYيوم الإثنين 26 فبراير، خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.
تعتمد سيارة كيا EV9 الكهربائية بالكامل، تماما مثل نظيرتها سياراة كيا EV6 الكروس أوفر الكهربائية الحائزة على العديد من الجوائز، على منصة E-GMPالمخصصة. وتتميز EV9، وهي واحدة من أولى السيارات الكهربائية ذات السبعة مقاعد في السوق، بتصميم داخلي واسع وتتيح للركاب الشعور بالراحة وكأنهم في صالة الجلوس. من حيث المدى، فإن EV9 هي الرفيق المثالي للرحلات العائلية، حيث يمكن أن تغطي ما يصل إلى 563 كيلومترًا من خلال شحن بطارية واحدة. وبفضل تقنية 800V، يمكن شحن البطارية بقوة 99.8 كيلووات في الساعة، مسافة 249 كيلومتراً في 15 دقيقة، ما يوفر كفاءة استثنائية ضمن فئتها.
وعلق جيسون جيونج، رئيس كيا أوروبا، قائلاً: "نحن فخورون بصناعتنا المتجسدة في كيا EV9، التي تنجح للمرة الثالثة على التوالي، في الدخول إلى القائمة المرشحة لجائزة سيارة العام الأوروبية. تسير كيا EV9 على خطى EV6 الحائزة على جائزة سيارة العام 2022، ما يؤكد على طموحنا وجهودنا لترسيخ مكانتنا وموقعنا كعلامة تجارية رائدة للسيارات الكهربائية في السوق الأوروبية".
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