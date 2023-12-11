سدرة للطب وجامعة نزارباييف يوقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Sidra Medicine) 11 ديسمبر 2023، الدوحة، قطر – وقع سدرة للطب (عضو في مؤسسة قطر) وجامعة نزارباييف في كازاخستان، مذكرة تفاهم لتأسيس وتطوير مستويات التعاون والتآزر في مجالات التعليم الطبي والأبحاث والتدريب السريري.
وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة إيابو تينوبو كارتش، الرئيس التنفيذي لسدرة للطب، والبروفسور ماسيمو بيجناتيللي، عميد كلية الطب ونائب رئيس جامعة نزارباييف للطب.
زارت الدكتورة تينوبو-كارش كازاخستان مؤخراً مع وفد من سدرة للطب ضم البروفسور إبراهيم جناحي رئيس قسم التعليم الطبي، السيدة دينا شنورمان المدير التنفيذي بالإنابة للجودة وسلامة المرضى، السيد نظمي حمد مدير الشؤون الطبية الدولية، والدكتور مرتضى حماد مدير التعليم الطبي العالي. إلى جانب مذكرة التفاهم، ناقش الوفد أيضاً إمكانيات التعاون في مجالات التعليم الطبي ونقل المرضى الدوليين وسلامة المرضى والأبحاث مع البروفسور إليسانمي أديسيدا، القائم بأعمال الرئيس وعميد جامعة نزارباييف.
قالت الدكتورة تينوبو-كارش: " سدرة للطب هو أحد مؤسسات الرعاية الصحية القليلة في المنطقة التي تقدم برنامجاً تعليمياً طبياً متكاملاً يشمل الأبحاث والرعاية السريرية والابتكار. تم تطوير البرنامج ليقدم للمتدربين الطبيين تجربة تعليمية استثنائية. وسوف تستمر برامجنا في البناء على مصداقيتنا الأكاديمية للحفاظ على مكانتنا كمستشفى تعليمي رائد في المنطقة. نحن نتطلع إلى تعاوننا الجديد مع جامعة نزارباييف، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في كازاخستان، للمساعدة في تأهيل أشخاص متخصصين وقادة في مجال الرعاية الصحية في المستقبل".
يقدم قسم التعليم الطبي في سدرة للطب برامج إقامة وزمالة معتمدة من قبل مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي - الدولي (ACGMEI)، وهو هيئة متوافقة مباشرة مع ACGME، تحدد معايير أفضل الممارسات الدولية التي تعتمدها غالبية برامج التدريب الطبي للخريجين للأطباء في مجال الطب في الولايات المتحدة الأميركية.
قال البروفسور ماسيمو بيجناتيللي، نائب الرئيس وعميد كلية الطب بجامعة نزارباييف "إن التعاون بين المؤسسات التعليمية ومقدمي الرعاية الصحية أمر ضروري لتشكيل مستقبل التعليم الطبي. ويسعدنا أن نتشارك مع سدرة للطب، المؤسسة المتميزة في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز وتوسيع مبادراتنا التعليمية والبحثية. إن توقيع مذكرة التفاهم مع سدرة للطب ما هو إلا تأكيد على التزامنا بتعزيز التطوير المهني المستمر لمتخصصي الرعاية الصحية وتشجيع الابتكار في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ورعاية المرضى. إن تعاوننا كفيل بإحداث تأثير كبير على مستقبل الرعاية الصحية في مناطقنا وخارجها".
وقال البروفسور إبراهيم جناحي، رئيس قسم التعليم الطبي في سدرة للطب: "نحن فخورون جداً بقسم التعليم الطبي لدينا، فهو أحد الركائز الأساسية لسدرة للطب، والذي تطور من حسنٍ إلى أحسن منذ افتتاح المشفى في عام 2018. لقد أتاحت لنا جامعات الطب المحلية والعالمية تطوير برامج تعليمية منظمة لطلاب الطب، ليس من قطر فحسب بل من الخارج أيضاً، ويسعدنا أن تكون جامعة نزارباييف شريكاً أكاديمياً لنا. وسيتم توسيع هذا التعاون أيضاً لتوفير فرص التطوير المهني المستمر لأخصائيي الرعاية الصحية في الجامعة".
سدرة للطب هو مركز معتمد من إدارة مهن الرعاية الصحية (DHP) ويقدم التعليم الطبي المستمر (CME) والتطوير المهني المستمر (CPD) لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية المرخصين وكبار الطاقم الطبي. وقد تم اعتماده من قبل مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME) وهي هيئة اعتماد مرموقة في الولايات المتحدة، مصممة للأطباء والممرضين والصيادلة والمتخصصين في مجال الصحة.
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