(MENAFN
- Epress release) الصحة السعودية في منزلك: خدمات نوعية لمرضى الغسيل الكلوي والتأهيل الشامل والأورام
أكثر من 3 آلاف ممارس صحي يقدمون 19 خدمة لآلاف المرضى
الرياض
لا حاجة للمرضى لمغادرة منازلهم، فالصحة السعودية تواصل تقديم خدماتها في مجال الرعاية المنزلية، والتي توسعت مؤخراً لتضم 4 خدمات جديدة تشمل التنفس الصناعي ورعاية ما بعد الولادة والغسيل الكلوي والرعاية التلطيفية.
وكشفت الوزارة أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تقدّم من خلال 246 قِسمًا بمستشفيات الوزارة عن طريق 2742 موظفًا في 19 مجالًا أبرزها الرعاية التمريضية، العلاج الطبيعي، خدمات التغذية، الرعاية التنفسية، الصحة النفسية، توفير الأدوية، علاج الأسنان، العلاج الوريدي، قرح الفراش، المتابعة بعد الجراحة، الفحوصات المخبرية وغيرها الكثير.
وتسهم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في تسهيل وصول المستفيدين للخدمة مما يعزز شعور المرضى بالاطمئنان في محيطهم العائلي دون الحاجة للتواجد في المستشفى، مستهدفة الوصول إلى 250 ألف مستفيد بحلول 2026.
هذا، ويعمل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية حاليًا على تطوير برنامج صحي لاعتماد خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك في إطار خطط الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتسهيلها للمستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تحويل القطاع الصحي المنبثقة من رؤية السعودية 2030.
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