(MENAFN
- SOAR PR) كريست بريدج بحرين تعلن عن تغيير استراتيجي لعلامتها التجارية لتصبح "يسيرة"
ملتزمون بالعمل كشركاء في إيجاد الحلول التي تضمن الكفاءة والجودة العالية في إدارة الصناديق الاستثمارية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي
تعليق الصورة: (من اليسار) مايكل بانكهرست، رئيس خدمات الشركات والائتمان؛ بول بيريس، الرئيس التنفيذي؛ أحمد النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات خلال الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية "يسيرة" في 11 ديسمبر 2023- من المصدر.
المنامة ، مملكة البحرين ، 11 ديسمبر 2023 ، استكملت شركة كريست بريدج بحرين ، وهي شركة رائدة في تقديم الحلول الإدارية للمحافظ الاستثمارية الخاصة والعقارية ، كافة الاجراءات لإعادة إطلاق علامتها التجارية وذلك استجابة لنمو الشركة المتسارع وتجديد رؤيتها المؤسسية. وفي صميم هذا التحول ، يكمن تغيير اسم الشركة إلى " شركة يسيرة " بما يتماشى مع التزام الشركة الثابت بالمنطقة وتراثها العريق ، ويعكس تغيير العلامة التجارية مبادرة استراتيجية من قبل الشركة لتقديم خدمة أفضل
لتلبية كافة الاحتياجات لعملائها في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
الاسم الجديد للشركة "يسيرة" مستوحى من التضاريس الجبلية الصعبة في منطقة عسير في المملكة العربية السعودية ، وهو يعبر عن قدرة الشركة في التغلب على الأمور الصعبة والمعقدة من خلال توفير الحلول الإدارية التي تزيد من الكفاءة التشغيلية وتعزز الأداء المالي لعملائها.
وبوصفها " شريكاً في الكفاءة " ، تتضمن خبرة "يسيرة" إدارة الصناديق الاستثمارية والعهد المالية وحلول الشركات والاستشارات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتحليل المتقدم للبيانات وخدمات إعداد التقارير لمدراء الصناديق والأصول الاستثمارية وخدمات المكاتب العائلية وصناديق الثروات السيادية والمؤسسات المصرفية في الشرق الأوسط.
وصرح بول بيريس ، الرئيس التنفيذي لشركة "يسيرة" ، قائلاً: تبشر مبادرة تغيير اسم العلامة التجارية هذه بعصر جديد من الحلول الإدارية المتخصصة والتي ستعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية وتعزز الأداء المالي لعملائنا في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ، ويعكس اسمنا الجديد "يسيرة" التزامنا العميق تجاه المنطقة ، مما يشجعنا على التعامل بكفاءة مع المعوقات والصعوبات التي تواجه عملائنا في إدارة المحافظ الاستثمارية.
يقع المقر الرئيسي لشركة "يسيرة" في مرفأ البحرين المالي في مملكة البحرين. بلغ مجموع الأصول التي تديرها الشركة اكثر من 7 مليارات دولار أمريكي ، يقود الشركة فريق متخصص من الإداريين الدوليين والمجهزين بخبرة إقليمية واسعة وأحدث تقنيات إدارة الصناديق والعهد الاستثمارية. كما وتمتلك الشركة كافة الخبرات التي تمكنها من تلبية كافة احتياجات عملائها بأفضل الاشكال والمتطلبات المتنامية باستمرار داخل المنطقة.
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