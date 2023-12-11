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القسام : نخوض اشتباكات عنيفة من نقطة صفر في جباليا -صور

12/11/2023 8:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام ان مقاتليها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا

وكانت قد اعلنت انها استهدفت قوة صهيونية خاصة تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف "TBG" واوقعوا افرادها بين قتيل وجريح

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