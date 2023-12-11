القسام : نخوض اشتباكات عنيفة من نقطة صفر في جباليا -صور
التاريخ
12/11/2023 8:13:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام ان مقاتليها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا
وكانت قد اعلنت انها استهدفت قوة صهيونية خاصة تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف "TBG" واوقعوا افرادها بين قتيل وجريح
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