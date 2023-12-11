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بعد أيام من وفاة شقيقتها.. رانيا فريد شوقي تعلن مرض والدتها

12/11/2023 8:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي من خلال حسابها الخاص في "فيسبوك" عن تعرّض والدتها لوعكة صحية، وذلك بعد أيام قليلة من رحيل شقيقتها الكبرى المنتجة ناهد فريد شوقي، وطلبت رانيا من متابعيها وجمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء.

ونشرت رانيا صورة تحمل دعاء لوالدتها قالت فيه: "اللهم اشف أمي واغرس في نبضاتها راحة وفي جسدها عافية وهون عليها الألم والتعب وأبدله بعافية تسري في جسدها"، وكتبت تعليقاً على الدعاء: "اللهم اشفِ كل مريض يا رب".

لها

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