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بايرن ميونخ يزيد رعب برشلونة في صفقة أراوخو

12/11/2023 8:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونخ، عن أنباء ارتباط البافاري بالحصول على خدمات رونالد أراوخو من برشلونة.
وانتشرت عدة تقارير، تفيد بأن توماس توخيل مدرب بايرن، تواصل مع أراوخو، في وجود كريستوف فرويند، لإقناع اللاعب بالانتقال إلى البافاري.
وقال فرويند، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "صفقة أراوخو؟ لا أريد الإدلاء بتصريح حول ذلك".
وأردف المدير الرياضي لبايرن: "فترة الانتقالات تقترب، وهناك بعض المحادثات بشكل عام، لكنني لا أريد قول أي شيء عن ذلك بالتفصيل".
وأوضحت تقارير إسبانية أن بايرن ميونخ مستعد لدفع 100 مليون يورو لضم أراوخو، كما عرض بايرن على المدافع الأوروجوياني زيادة كبيرة في راتبه.
يذكر أن برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية خلال الموسم الحالي، وقد يضطر لبيع أحد نجومه في الصيف المقبل، من أجل إبرام صفقات جديدة.

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