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الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 570 عسكريا وإسقاط 24 مسيرة أوكرانية

12/11/2023 8:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 570 قتيلا وجريحا وإحباط 18 هجوما على محور دونيتسك، وإسقاط 24 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير عتاد عسكري.


على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 175 عسكريا وأسلحة وعتادا.


على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 18 هجوما في 24 ساعة وبلغت خسائر العدو 200 عسكري بين قتيل وجريح وأسلحة ومدافع.


على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدافع وأسلحة غربية.


روسيا اليوم

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