الاحتلال يحتجز شابا من يعبد على حاجز عسكري وينكل به

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين ونكّلت به على حاجز عسكري عند مدخل البلدة.
وقال المواطن الفلسطيني كمال محمد أبو بكر لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق بحجة أنه يضع صورا لقريبه الشهيد الطفل عمر أبو بكر وصورا للشهداء على هاتفه الخلوي، وذلك بعد توقيفه على حاجز عسكري عند مدخل البلدة.
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