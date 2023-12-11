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الاحتلال يحتجز شابا من يعبد على حاجز عسكري وينكل به

12/11/2023 8:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين ونكّلت به على حاجز عسكري عند مدخل البلدة.
وقال المواطن الفلسطيني كمال محمد أبو بكر لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق بحجة أنه يضع صورا لقريبه الشهيد الطفل عمر أبو بكر وصورا للشهداء على هاتفه الخلوي، وذلك بعد توقيفه على حاجز عسكري عند مدخل البلدة.

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