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فيديو- لحظة استشهاد شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في طوباس

12/11/2023 8:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثقت وسائل اعلام فلسطينية لحظة استشهاد الشاب رامي العبوشي بمخيم الفارعة في طوباس ، قبل أيام بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلية

وتستمر اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلية المتواصلة على محافظات فلسطين من اقتحامات واعدامات ميدانية واعتقالات للمواطنين الفلسطينيين في ظل حرب متواصلة على قطاع غزة لليوم الـ 66 .


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