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كم تبلغ الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2023؟

12/11/2023 8:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا يكون الحضور في بطولة كأس العالم للأندية على مدار السنوات الماضية، مقتصرا فقط على المشاركة في المسابقة وخوض المباريات.
وتنطلق غدا الثلاثاء نسخة جديدة من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك في مدينة جدة السعودية، وتستمر حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
هذه النسخة ستكون تاريخية، كونها الأخيرة بشكل البطولة الحالي، الذي يشهد مشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم.
الاتحاد الدولي لكرة القدم استقر على تغيير شكل البطولة انطلاقا من عام 2025، حيث ستقام كل 4 سنوات، وبمشاركة 32 فريقا، وذلك من أجل زيادة المداخيل والعوائد المالية.
قرار الفيفا جاء باعتبار أن جميع النسخ السابقة من بطولة كأس العالم للأندية كانت عوائدها المالية ضعيفة، وهو ما تكشفه قيمة الجوائز المالية للأندية المشاركة.
بطل كأس العالم للأندية يحصل على 5 ملايين دولار، فيما ينال الوصيف 4 ملايين دولار، بينما يكون مبلغ 2.5 مليون دولار من نصيب صاحب المركز الثالث.
صاحب المركز الرابع ينال مليوني دولار، بينما يحصل القابع في المرتبة الخامسة على 1.5 مليون دولار، فيما يكتفي الفريق المحتل للمركز السادس بالحصول على مليون دولار والسابع على نصف مليون دولار.
ومن ثم، فإن إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية بشكلها الحالي يبلغ 16.5 مليون دولار.




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