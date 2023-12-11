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هل يدرب كابيلو الزمالك المصري؟

12/11/2023 8:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المدرب الايطالي السابق فابيو كابيلو، عن إمكانية تدريبه نادي الزمالك المصري خلال الفترة المقبلة، ليكون خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.
وكان الزمالك قد وجه الشكر إلى أوسوريو بعد تراجع النتائج، ليتولى معتمد جمال الإدارة الفنية للفريق، والذي قاده لتحقيق 5 انتصارات متتالية منذ توليه المهمة.
وقال كابيلو في تصريحات خاصة لموقع "الشروق" المصري عن إمكانية تدريبه الزمالك :" لست مهتما حاليا للعودة إلى التدريب مرة أخرى، وأكتفى بتواجدي محللا لشبكة سكاي سبورتس فأنا سعيدا ومكتفي بما أنا فيه حاليا".
وكان كابيلو قد تولي تدريب العديد من الأندية، أبرزها ريال مدريد الإسباني وروما ويوفنتوس، والمنتخب الإنكليزي والروسي.

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