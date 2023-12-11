مصفاة البترول ترفع مخزونها من الغاز إلى السعة القصوى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت شركة مصفاة البترول الأردنية، اتخاذها جميع الإجراءات والتدابير لرفع جاهزية مواقعها استعداداً لمواجهة تزايد الطلب على المشتقات النفطية خلال الشتاء خاصة الغاز والديزل والكاز.



كما أكدت توفيرها مخزون كاف من النفط الخام والمشتقات النفطية المختلفة، ورفع حجم الإنتاج بما يتناسب مع زيادة احتياجات المملكة من المشتقات النفطية بكفاءة إنتاج عالية.



وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الاثنين، "على الرغم من جاهزية الشركة التامة على مدار العام لتلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطية عن طريق تكرير النفط الخام الذي يتم استلامه من السعودية والعراق وبكميات محدودة من نفط حقل حمزة، إلا أنها تقوم بإجراءات إضافية استعداداً لفصل الشتاء".



وفيما يتعلق بمادة الغاز المسال، فإن الشركة زادت مخزونها منها إلى السعة التخزينية القصوى في محطات تعبئة الغاز الثلاث في عمان والزرقاء وإربد، عن طريق نقل كميات من مادة الغاز المسال المخزنة بمستودعاتها في العقبة براً بواسطة صهاريج ناقلين محليين.



وأشارت إلى إحالة عطاء لاستيراد 350 ألف طن من الغاز المسال، مع إمكانية زيادة الكمية بواقع 25 بالمئة، ويجري نقل هذه الكميات من العقبة إلى محطات الغاز الثلاث، لتغطية احتياجات المملكة من هذه المادة حتى نهاية نيسان المقبل، وهي كمية تكفي لتعبئة 28 مليون أسطوانة.



وبينت أن هذ العطاءات تأتي في اطار خطة الشركة استعداداً لموسم الشتاء، ولتوفير مخزونات وافرة من مادة الغاز المسال التي يزداد الطلب عليها خلال الشتاء والمنخفضات الجوية.



وقالت شركة مصفاة البترول إنها قامت خلال الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال المملوكة بالكامل لها، بالتعاقد على استئجار سعات تخزين إضافية لمادة الغاز المسال بواقع 6 آلاف طن جرى تعبئتها بالكامل قبل بدء الشتاء.



وأضافت أن محطات تعبئة الغاز المسال الثلاث تعمل بكامل طاقتها على تلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة بقدرة تتجاوز ربع مليون أسطوانة يومياً، مشيرة إلى التعاقد على شراء نحو 250 ألف أسطوانة فارغة لتغطية احتياجات المستهلكين وأصحاب مستودعات ووكالات الغاز واستبدال الأسطوانات التي تدعو الحاجة إلى شطبها وإخراجها من التداول.



وحول مواد الديزل والبنزين بنوعيه اوكتان (90، 95) والكاز فإنه يجري تسويق انتاج المصفاة لهذه المواد من خلال شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية الملوكة بالكامل لمصفاة البترول، كما تقوم الشركات التسويقية الأخرى المنافسة باستيراد هذه المواد بشكل مباشر بكميات تعادل الفرق بين الاستهلاك وإنتاج المصفاة.



وأكدت الشركة أن العمل في تحميل المحروقات في فصل الشتاء وخلال العواصف الثلجية يمتد على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا استدعت الحاجة لذلك، كما أن محطات تعبئة الغاز الثلاث في عمان والزرقاء واربد تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل اليها طيلة اليوم.