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رام الله.. الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخر ويستولي على تسجيلات كاميرات

12/11/2023 8:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب، اليوم الإثنين، مواطن فلسطيني بالرصاص، واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية دير ابزيع، غرب رام الله.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا "، إن قوة من جيش الاحتلال داهمت دير ابزيع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الاعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي بالقدم.
كما اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن أحمد مصطفى فنون حجير، بعد أن داهمت منزله في القرية.
وفي السياق ذاته، استولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات مراقبة بعد أن داهمت أحد المخابز في قرية عين عريك، غرب رام الله.




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