الاحتلال ينزل إمدادات لوجستية لجنوده بخان يونس

الاحتلال ينزل إمدادات لوجستية لجنوده بخان يونس
التاريخ
12/11/2023 8:13:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت وكالة الأناضول عن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه أنزل إمدادات لوجستية من الجو لجنوده بخان يونس في أول عملية من نوعها منذ حرب لبنان عام 2006.
وقد قالت كتائب القسام إن عناصرها استهدفت بقذائف الهاون حشودا للجيش الإسرائيلي متوغلة في منطقة المحطة بمدينة خان يونس.
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