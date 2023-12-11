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الاحتلال ينزل إمدادات لوجستية لجنوده بخان يونس

12/11/2023 8:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة الأناضول عن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه أنزل إمدادات لوجستية من الجو لجنوده بخان يونس في أول عملية من نوعها منذ حرب لبنان عام 2006.


وقد قالت كتائب القسام إن عناصرها استهدفت بقذائف الهاون حشودا للجيش الإسرائيلي متوغلة في منطقة المحطة بمدينة خان يونس.


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