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إسرائيل تقرر اعتقال نائب مدير أوقاف القدس

12/11/2023 8:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فرضت محكمة الصلح الإسرائيلية على الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير عام الأوقاف في القدس الاعتقال الإداري 4 أشهر.

وكانت كشفت إحصاءات أممية وحقوقية مؤخرا بأن الاحتلال الإسرائيلي أسر أكثر من 135 ألف فلسطيني منذ عام 2000، ولا يزال أكثر من 5200 داخل السجون، وبينهم نحو 1264 يخضعون للاعتقال الإداري.


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