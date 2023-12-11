إسرائيل تقرر اعتقال نائب مدير أوقاف القدس

إسرائيل تقرر اعتقال نائب مدير أوقاف القدس
التاريخ
12/11/2023 8:13:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فرضت محكمة الصلح الإسرائيلية على الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير عام الأوقاف في القدس الاعتقال الإداري 4 أشهر.
وكانت كشفت إحصاءات أممية وحقوقية مؤخرا بأن الاحتلال الإسرائيلي أسر أكثر من 135 ألف فلسطيني منذ عام 2000، ولا يزال أكثر من 5200 داخل السجون، وبينهم نحو 1264 يخضعون للاعتقال الإداري.
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