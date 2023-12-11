الاحتلال يهدم مغارة ويجرف طريقا زراعية جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، مغارة وجرفت طريقا زراعية في قرية ارطاس جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها ثلاث جرافات كبيرة اقتحمت جبل أبو زيد جنوب ارطاس، وهدمت مغارة تسمى مغارة " نمر" وجرفت طريقا زراعية شقها المجلس القروي من أجل وصول المواطنين الفلسطينيين لأراضيهم .
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