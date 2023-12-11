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الاحتلال يهدم مغارة ويجرف طريقا زراعية جنوب بيت لحم

12/11/2023 8:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، مغارة وجرفت طريقا زراعية في قرية ارطاس جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها ثلاث جرافات كبيرة اقتحمت جبل أبو زيد جنوب ارطاس، وهدمت مغارة تسمى مغارة " نمر" وجرفت طريقا زراعية شقها المجلس القروي من أجل وصول المواطنين الفلسطينيين لأراضيهم .




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