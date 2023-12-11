أهل: الإضرابات تنجح بالاستمرار فهي بحاجة إلى مراكمة للتأثير على صاحب القرار

أهل: الإضرابات تنجح بالاستمرار فهي بحاجة إلى مراكمة للتأثير على صاحب القرار
التاريخ
12/11/2023 8:13:35 AM
(MENAFN
- Amman Net) قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة أهل نسرين حاج أحمد إن الإضرابات تنجح بالاستمرار وبالنظر إلى عدد الأيام لتحدث تأثير فهي بحاجة إلى مراكمة للتأثير على صاحب القرار وهو أمريكا وإسرائيل لوقف إطلاق النار.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · المديرة التنفيذية لمؤسسة أهل: الإضرابات تنجح بالاستمرار فهي بحاجة إلى مراكمة للتأثير على صاحب القرار
MENAFN11122023000209011053ID1107571619
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.