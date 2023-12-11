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أهل: الإضرابات تنجح بالاستمرار فهي بحاجة إلى مراكمة للتأثير على صاحب القرار

12/11/2023 8:13:35 AM
(MENAFN- Amman Net) قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة أهل نسرين حاج أحمد إن الإضرابات تنجح بالاستمرار وبالنظر إلى عدد الأيام لتحدث تأثير فهي بحاجة إلى مراكمة للتأثير على صاحب القرار وهو أمريكا وإسرائيل لوقف إطلاق النار.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · المديرة التنفيذية لمؤسسة أهل: الإضرابات تنجح بالاستمرار فهي بحاجة إلى مراكمة للتأثير على صاحب القرار

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