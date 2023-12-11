الاستجابة للإضراب الشامل حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد إغلاق العديد من المحال التجارية والصناعية في عمان والمحافظات ضمن إطار إضراب عالمي دعما لقطاع غزة ورفضا للعدوان عليها.

لقي ذلك الفعل تفاعلا كبيرا على مواقف التواصل الاجتماعي.

فقال مروان فنوش: أن نٌغلق أعمالنا ليوم واحد لأجل الضغط وإيصال صوت جماعي هو أقل عمل يمكن أن نقدمه تجاه قضيتنا ولنصرة إخواننا.

وعلقت عائشة عبدالله: بفهم انه الكل مضربين بس الصيدليات والمستشفيات ما بزبط تضرب وين نروح يعني

ونشرت ريم راضي: اياً كانت النتيجة للإضراب الآن انه موقف يسجل من المواقف المشرفة لأهلنا في الأردن

دام عزكم وأمنكم وأمانكم.

وأضاف سمير مشهور: الناس بالأردن صارت تطلب أسماء الشركات والمطاعم اللي ما أعلنت إنها أضربت لحتى تقاطعها!

‏شعب عظيم، ووالله لو فتح له باب الجهاد لما توانى أو تأخر عن ذلك.

وقال عبدالرحمن الجعفري: هاي الصورة مهمة لكل المتباكين بالعجز. مهمة لندرك ان صوتنا مهم. لنغير قناعتنا عن الفعل الشعبي. عن أهمية المشاركة. عن أهمية الاعتراض والمقاومة. مهمة لنؤمن بأنفسنا من جديد. لنلغي كل القناعات السابقة عن الحيادية وعبثية التعبير والاعتراض. لنؤكد ان لنا دورا أسمى من الاكل والشرب.

كان هذا ابرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.

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