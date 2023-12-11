الاستجابة للإضراب الشامل حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد إغلاق العديد من المحال التجارية والصناعية في عمان والمحافظات ضمن إطار إضراب عالمي دعما لقطاع غزة ورفضا للعدوان عليها.
لقي ذلك الفعل تفاعلا كبيرا على مواقف التواصل الاجتماعي.
فقال مروان فنوش: أن نٌغلق أعمالنا ليوم واحد لأجل الضغط وإيصال صوت جماعي هو أقل عمل يمكن أن نقدمه تجاه قضيتنا ولنصرة إخواننا.
وعلقت عائشة عبدالله: بفهم انه الكل مضربين بس الصيدليات والمستشفيات ما بزبط تضرب وين نروح يعني
ونشرت ريم راضي: اياً كانت النتيجة للإضراب الآن انه موقف يسجل من المواقف المشرفة لأهلنا في الأردن
دام عزكم وأمنكم وأمانكم.
وأضاف سمير مشهور: الناس بالأردن صارت تطلب أسماء الشركات والمطاعم اللي ما أعلنت إنها أضربت لحتى تقاطعها!
شعب عظيم، ووالله لو فتح له باب الجهاد لما توانى أو تأخر عن ذلك.
وقال عبدالرحمن الجعفري: هاي الصورة مهمة لكل المتباكين بالعجز. مهمة لندرك ان صوتنا مهم. لنغير قناعتنا عن الفعل الشعبي. عن أهمية المشاركة. عن أهمية الاعتراض والمقاومة. مهمة لنؤمن بأنفسنا من جديد. لنلغي كل القناعات السابقة عن الحيادية وعبثية التعبير والاعتراض. لنؤكد ان لنا دورا أسمى من الاكل والشرب.
كان هذا ابرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الاستجابة للإضراب الشامل حديث مواقع التواصل
MENAFN11122023000209011053ID1107571618
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.