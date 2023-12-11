منح وسام التطوع المستدام للشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم العامري

تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بالعيد الوطني الـ 52 وفي متحف الإتحاد الذي شهد اجتماع قادة الإمارات، اختتمت فعاليات النسخة الاستثنائية العاشرة لمؤتمر المبادرة الدولية“غذائي علاجي” للعمل التطوعي، برعاية كريمة من سفراء الأمل وأصحاب السمو والشيوخ ومشاركة الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر مجموعة بوهليبة القابضة ومجموعة برايم الصحية ومركز الشارقة العالمي للطب الشمولي المتخصصة وجمعية الإمارات للتغذية.

تم إعلان جائزة اتحاد المسؤولية الاجتماعية للعمل التطوعي ووسام التطوع الأول إيذانا بالافتتاح الرسمي للمؤتمر، وقام سفراء الأمل والشيوخ والرعاة بجولة استطلاعية في مختلف أجنحة المعرض المصاحب داخل متحف الاتحاد ضمن كرنفال (ام جي تي) المجتمعي الصحي برعاية الشيخة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز القاسمي، وزيارة ملتقى اوتيزم كلوب هاوس الـ 29 ضمن مبادرة فرحة قلب الشهرية برعاية الشيخ راشد بن ناصر النعيمي وزيارة المتحف الخاص لوسام التطوع الأول الذي تم تخصيصه للفائز بالوسام لهذا العام سعادة لشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم العامري،

حيث التقى فيها عدداً من مسؤولي الجهات المشاركة من الرعاة، واطّلع على المجالات الطبية والأغذية الصحية والشركات الوطنية والرعاة الرسميين

وشهد المؤتمر منح لقب الجائزة والسفير للشيخ راشد بن ناصر النعيمي، وذهب وسام التطوع المستدام لسعادة الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم العامري الذي إستحوذ وبجدارة على بجائزة اتحاد المسؤولية الاجتماعية للعمل التطوعي فئة ( وسام التطوع المستدام ) وتم صناعة الوسام من الياقوت وخيوط النحاس من المصممة فريال الشيباني وبلمسات ابناء مركز الطارق للتأهيل والتوحد، كما تم تكريم العائلة الإنسانية وعائلة التطوع المستدام والشخصيات المؤثرة بالمجتمع في مجال العمل الإنساني والتطوعي والإعلامي وتكريم الرعاة بلقب (سفراء) وجائزة المسؤولية الاجتماعية بالعمل التطوعي.

وفي تصريحات صحافية عقب نيله وسام التطوع قال الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم العامري: "تعلمنا من والدنا زايد طيب الله ثراه ومن حكامنا وشيوخنا وفي مدرسة الإمارات أن يكون عمل الخير جانباً أساسياً في حياتنا وأنا بصفتي رئيساً لفريق "عونك يا وطن" أتابع بشكل يومي كل ما يمكننا أن نقدمه لوطننا وشعبنا من خدمات إنسانية وهذا واجب علينا" وشكر بن حم القائمين على المؤتمر وقال: "شرفني مؤتمر غذائي علاجي بتقليد هذا الوسام من قبل الدكتور المستشار طارق آل سيف والشيخ راشد بن ناصر النعيمي ومما زاد قيمة هذا الوسام أنه تمت صناعته بأيادي طالبات المركز، وهذا التكريم ما هو إلا تكليف جديد لمتابعة العمل الخيري والتطوعي ومساعدة الناس داخل الدولة وخارجها لنكون يداً من أيادي الدولة البيضاء التي أصبح كل العالم يعترف بما قدمته ويحترم تجربتها".

من جهته قال المستشار الدكتور طارق آل سيف: "الحقيقة أننا تشرفنا في مؤتمرنا اليوم بحضور ومشاركة سعادة الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم العامري الذي أعتبر وجوده تكريم لي شخصياً ولجميع سفراء الأمل ومتطوعي العمل الخيري، إن مسيرة سعادته مليئة بالإنجازات الحضارية التي ستذكرها الأجيال كما ستبقى في ذاكرة الإمارات وذاكرة كل من عرف هذا الرجل النبيل" وعن المؤتمر بشكل عام قال آل سيف: "احتفلنا بهذه الدورة الاستثنائية بالذكرى العاشرة وأطلقنا وعداً بأن تكون السنوات العشر القادمة مليئة بإنجازات مذهلة ضمن استراتيجية دولة الإمارات وفي مقدمتها الاستدامة والحفاظ على البيئة وتوفير الفرص المناسبة للحياة الكريمة لأصحاب الهمم والمصابين بمتلازمة التوحد، فهذه الفئة لها الحق في أن تحيا بكرامة في أرض الخير التي تفتح ذراعيها لكل العالم".

MENAFN11122023000110011019ID1107571482