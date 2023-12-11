ياسين بونو يغيب عن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي

كشفت تقارير صحفية، موقف المغربي ياسين بونو، من حضور حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين في المغرب.

ويتنافس بونو على جائزة أفضل حارس مرمى، مع المصري محمد الشناوي حارس الأهلي، والكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد.

وبحسب موقع "كورة"، فإن بونو، سيكون على رأس القائمة التي ستخوض مواجهة التعاون في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لذلك لن يسافر إلى المغرب.

وأوضح الموقع، أن بونو يتواجد بالفعل في معسكر الهلال، وسيكون جاهزاً لقيادة الفريق أمام التعاون، وهو ما سيمنعه عن السفر إلى المغرب.

يذكر أن ياسين بونو، رفض من قبل السفر لحفل الكرة الذهبية في باريس بسبب ارتباطه بمباراة مع الهلال.

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