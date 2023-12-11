ياسين بونو يغيب عن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت تقارير صحفية، موقف المغربي ياسين بونو، من حضور حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين في المغرب.
ويتنافس بونو على جائزة أفضل حارس مرمى، مع المصري محمد الشناوي حارس الأهلي، والكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد.
وبحسب موقع "كورة"، فإن بونو، سيكون على رأس القائمة التي ستخوض مواجهة التعاون في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لذلك لن يسافر إلى المغرب.
وأوضح الموقع، أن بونو يتواجد بالفعل في معسكر الهلال، وسيكون جاهزاً لقيادة الفريق أمام التعاون، وهو ما سيمنعه عن السفر إلى المغرب.
يذكر أن ياسين بونو، رفض من قبل السفر لحفل الكرة الذهبية في باريس بسبب ارتباطه بمباراة مع الهلال.
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