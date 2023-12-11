وسيلة مساعدة سياسية.. سيناريو مكرر بين باريس ومبابي

ما زال الغموض يحيط بمستقبل الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان، في ظل انتهاء تعاقد اللاعب الشاب مع البي أس جي بنهاية الموسم الجاري، وارتباط اسمه بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد بعدها في صفقة انتقال حر.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مسؤولي باريس لجئوا إلى إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، من أجل التحدث مع مبابي وإقناعه بالتجديد والبقاء في حديقة الأمراء.

وأشارت الشبكة إلى أن ماكرون سيغري مبابي بالمشاركة رفقة فرنسا في أولمبياد باريس، إذا قرر توقيع عقد جديد مع باريس، مؤكدة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يدرك جيداً الضغوط التي يتعرض لها مبابي، لكنه يتمسك بأن يناير المقبل ستكون فرصة اللاعب الأخيرة للانضمام إلى صفوف الميرنغي.

وكان ماكرون نجح من قبل في إقناع مبابي بالتجديد مع باريس، وعدم رحيله إلى ريال مدريد مجاناً، ويأمل مسؤولو باريس في تكرار السيناريو نفسه للمرة الثانية.

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