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وسع الفارق مع غريزمان.. بيلينغهام يعزز صدارته لهدافي الدوري الإسباني

12/11/2023 8:00:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عزز الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، صدارته لقائمة هدافي الدوري الإسباني، بعدما وقع على هدفه الـ 12 منذ بداية الموسم.

وجاء هدف بيلينغهام الـ 12 في شباك ريال بيتيس، ليدرك التعادل لفريقه (1-1) في الجولة 16 من الليغا.

ووسع بيلينغهام الفارق مع أقرب ملاحقيه، الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد إلى 3 أهداف.

ويأتي غريزمان خلف بيلينغهام مباشرة برصيد 9 أهداف، ثم لاعب خيتافي بورخا مايورال في المركز الثالث بنفس عدد الأهداف.

ويحتل المركز الرابع الأوكراني أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا، بـ 8 أهداف، يليه لاعب برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنفس الرصيد.

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