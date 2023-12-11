لا يعاني من كسر.. غوارديولا يكشف آخر تطورات إصابة هالاند

تحدث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن إصابة النرويجي آرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

واستبعد غوارديولا هالاند بشكل مفاجئ قبل مباراة لوتون تاون في الجولة 16 من عمر الدوري الإنجليزي، وقال بيب في تصريحات أبرزها موقع "جول" العالمي: "في اليوم التالي لمباراة أستون فيلا، لم يكن هالاند قادراً على المشي بشكل صحيح".

وأضاف: "تحدثت مع هالاند يوم السبت وقال إنه يشعر بتحسن كبير، ويستطيع المشي، ولا يشعر بأي ألم، ولهذا السبب كان علينا أن نرى حاله يوماً بعد يوم".

وأتم: "لا يعاني هالاند من كسر، إنه مجرد ضغط على العظام، ونأمل أن يكون جاهزاً للمشاركة ضد كريستال بالاس، وإن لم يحدث ذلك فقد تكون عودته في السعودية (كأس العالم للأندية)".

وتنطلق غداً الثلاثاء 12 ديسمبر منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، بمدينة جدة السعودية، ويشارك مانشستر سيتي في المسابقة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز