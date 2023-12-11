السعودية تعلن جاهزية ملعبي مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن المنتخب الأول سيبدأ مباريات بالعام الجديد 2024، في شهر مارس، بمواجهة المنتخبين الفرنسي والهولندي، استعدادا لخوض غمار بطولة أمم أوروبا يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب ألمانيا أمام المنتخب الفرنسي، وصيف كأس العالم الأخيرة، يوم 23 مارس المقبل في ليون، فيما يواجه المنتخب الهولندي بعدها بثلاثة أيام في فرانكفورت.

وقال يوليان ناغلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني: "تعد المواجهتان التقليديتان هي البداية المثالية للعام الذي سيشهد إقامة نهائيات بطولة أمم أوروبا، المنتخب الفرنسي من بين المرشحين البارزين لنيل اللقب، كما أن نظيره الهولندي أحد المنتخبات القوية التي يجب عدم الاستهانة بها".

وأضاف: "ينتظرنا الكثير من العمل، لكي نستعد على الوجه الأمثل لأول مباريات دولية في العام، وقبل كل هذا، للبطولة مازال الطريق طويلاً، ولكننا متحمسون ونتطلع لهذه التحديات".

وتغلب منتخب ألمانيا على نظيره الفرنسي 1/2 ودياً في سبتمبر الماضي، بعد وقت قصير من إقالة هانز فليك، ووقتها تولى رودي فولر مدير الفريق، تدريب المنتخب بشكل مؤقت.

مؤخراً، ظهر أن المنتخب الألماني تعافى من النتائج السلبية، عندما بدأ ناغلسمان حقبته في تدريب المنتخب بالفوز على أمريكا 3/1 ودياً، ثم التعادل مع المكسيك 2/2، ولكن بعدها خسر الفريق أمام تركيا 2/3 وأمام النمسا 0/2.

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