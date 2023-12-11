حمد الشرقي يشيد بدور أم الإمارات في دعم الأسرة

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على الدور الإيجابي الذي حققه نادي الفجيرة للفنون القتالية داخل الدولة وخارجها منوهاً بالإنجاز الكبير الذي حصل عليه النادي بفوزه بالجائزة الأولى، "جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة" على مستوى الدولة، وشاكراً "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، على دعمها اللامحدود للمرأة والأسرة الإماراتية، حيث كانت دائماً سباقة للخير في كل مكان وفي كل بقعةٍ من العالم.

جاء ذلك خلال تسلم سموه هذه الجائزة، من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية ، في قصر سموه بالرميلة، وبحضور رئيس وأعضاء نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن التطور الكبير الذي تشهده الإمارة في المجال الرياضي، يأتي بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ودعمه بتوفير كافة الامكانيات للرياضيين من خلال توفير النوادي والملاعب الرياضية وتمويل البرامج التدريبية والتطويرية لهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم للمشاركة في المسابقات الدولية .

الجدير بالذكر ان نادي الفجيرة للفنون القتالية قد فاز بين أندية الإمارات الرياضية بمسابقة "أم الإمارات" ، "جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة"، حيث تفضل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس النادي بتقديم هذه الجائزة لصاحب السمو حاكم الفجيرة، تقديراً لدعمه واهتمامه بالأندية الرياضية، وتشجيعه الدائم للرياضيين ؛ كما سبق للنادي ان فاز في مصر بجائزة افضل نادي عربي للعام 2022 عن مجمل انجازاته منذ تأسيسه .

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد.

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