مباريات الدوري اليوناني لكرة القدم خلف أبواب موصدة حتى 12فبراير بسبب عنف المشجعين



قررت الحكومة اليونانية الإثنين فرض حظر على تواجد المشجعين في مباريات الدوري المحلي لكرة القدم حتى 12 فبراير، وذلك في محاولة للحد من أعمال العنف التي تخيم على الرياضة في البلاد.

وجاء القرار بعد أيام معدودة على أعمال عنف وقعت الخميس خلال مباراة للكرة الطائرة في أثينا حيث أصيب شرطي بجروح خطيرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس إن "جميع مباريات البطولة اليونانية (لكرة القدم) ستقام خلف أبواب موصدة خلال الشهرين المقبلين، أي حتى 12 شباط/فبراير"، موضحاً أن هذا الإجراء يمكن أن ينطبق أيضاً "على أساس كل حالة على حدة في ما يتعلق بالمباريات الأوروبية الخاصة بالفرق اليونانية".

وسيتم أيضاً وضع كاميرات عالية الدقة وأنظمة دخول إلكترونية للتحقق من هويات المشجعين في جميع الملاعب، وفقاً للحكومة.

وقال ماريناكيس "على مدى أعوام عديدة، ارتكب مجرمون يتظاهرون بأنهم مشجعون جرائم خطيرة، ما أدى الى إصابات خطيرة وحالات قتل".

والخميس الماضي، أصيب شرطي بجروح خطيرة خلال أعمال عنف على هامش مباراة للكرة الطائرة بين أولمبياكوس وباناثينايكوس.

وأصيب الشرطي البالغ 31 عاماً في فخذه ونُقِل الى المستشفى بسبب نزيف، ولا تزال حالته الصحية "حرجة" حسب السلطات.

واوقفت الشرطة أكثر من 400 شخص، أطلق سراح معظمهم السبت.

وبقي شاب يبلغ من العمر 18 عاماً موقوفاً بتهمة إلقاء شعلة استغاثة أدت الى إصابة الشرطي بجروح خطيرة، وسيمثل الخميس أمام المحكمة بتهمة "الشروع في القتل".

وتعاني الرياضة اليونانية منذ أعوام من آفة الشغب، وخاصة خلال مباريات كرة القدم. وفي بلد يعاني من أزمة اقتصادية، تصبح المدرجات مسرحاً لتنفيس الغضب بين مشجعي الأندية المتنافسة.

وأعلن حكام دوري كرة القدم الأسبوع الماضي اعتزامهم تنفيذ إضراب "اعتباراً من المرحلة الرابعة عشرة" التي تفتتح السبت، وذلك "حتى تعود الأوضاع الى طبيعتها حفاظاً على السلامة الجسدية".

وفي فبراير 2022، قُتل شاب يبلغ من العمر 19 عاماً في مدينة سالونيكي على يد مشجعين مشاغبين للفريق المنافس.

وفي أغسطس 2023، قُتِلَ مشجعٌ طعناً في ضواحي أثينا خلال شجار بين مشجعي أيك أثينا وضيفه دينامو زغرب الكرواتي، ما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الى تأجيل المباراة المقررة بينهما في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبسبب أعمال العنف التي طغت على مباريات كرة القدم، قررت الحكومة العام الماضي الى رفع العقوبة القصوى لجرائم عنف المشجعين من ستة أشهر الى خمسة أعوام من دون أن يخفف ذلك من أعمال العنف.

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