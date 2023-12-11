مستقبل مانشستر يونايتد الإنجليزي معلق بخيط رفيع في مسابقة دوري أبطال أوروبا



يبدو مستقبل مانشستر يونايتد الإنجليزي معلقا بخيط رفيع في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يستقبل على ملعبه "أولد ترافورد" بايرن ميونيخ الالماني متصدر المجموعة الاولى في الجولة السادسة الاخيرة، حيث من المؤكد أن الخروج المبكر من المسابقة القارية العريقة سيضع المزيد من الضغوطات على كاهل مدربه الهولندي إريك تن هاغ.

أصرّ تن هاغ بعد الفوز على تشلسي 2-1 في المرحلة الخامسة عشرة في الدوري، أن فريق "الشياطين الحمر" لا يعيش أزمة، إلا أن آماله بقدرة يونايتد على إيجاد نقطة تحوّل، لم تدم طويلاً بعدما تلقى هزيمة موجعة على أرضه أمام بورنموث 0-3 السبت قبل ثلاثة أيام من استحقاقه الاوروبي المصيري.

ويحتل يونايتد الذي بدا واضحا دخوله بأزمة ثقة، المركز السادس في الـ"بريمرليغ" برصيد 27 نقطة بعدما تلقى هزيمته السابعة هذا الموسم في 16 مباراة، متأخرا بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وفي حين ما زال بامكان يونايتد أن يلحق بفرق الصدارة والمنافسة على المراكز الاربعة الاولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إلا ان الحاجة إلى حجز بطاقته إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم باتت أمرا ملحاً.

ولا يملك يونايتد، متذيل المجموعة مع 4 نقاط من فوز وتعادل وثلاث هزائم، قدره بين يديه اذ عليه بداية الفوز على بايرن وانتظار نتيجة مباراة كوبنهاغن الدنماركي وضيفه غلطة سراي التركي حيث أن تعادلهما سيمنحه بطاقة العبور.

وينعكس تخبط يونايتد داخل المستطيل الأخضر مع ضعف على الصعيد الدفاعي حيث اهتزت شباكه 14 مرة في خمس مباريات اوروبية، بمعدل 2.8 هدفين في المباراة، في حين فقد نجاعته الهجومية في الدوري اذ لم يسجل سوى 18 هدفا في 16 مباراة.

قال تن هاغ على وقع احتفال بورنموث بفوزه الاول على الإطلاق في "أولد ترافورد": "نحن فعلا غير منسجمين. لدينا القدرة على القيام بذلك، لكن عليك القيام بذلك في كل مباراة...".

وأضاف "أعتقد أننا كفريق لا نملك الجودة الكافية لنقدّم الثبات وعلينا أن نعمل كفريق من أجل تطوير ذلك".

- تراجع مشتوى راشفورد -

ويعاني يونايتد من غياب رأس الحربة الفتاك حيث لم يتمكن أي مهاجم في صفوفه من التسجيل على أرضه في الدوري منذ بداية الموسم الحالي.

ويعكس هذا التراجع مهاجمه ماركوس راشفورد الغائب بشكل شبه كليّ عن التهديف، بعدما كان سجل 30 هدفا الموسم الماضي في أفضل غلة في مسيرته، إلا انه لم يعرف طريق الشباك سوى مرتين هذا الموسم، أحدهما من ركلة جزاء.

ويبدو أن المهاجم الدولي "للأسود الثلاثة" استنفد صبر تن هاغ الذي وضعه على مقاعد البدلاء في المباراتين الأخيرتين أمام تشلسي وبورنموث، لكن من المرجح أن يدفع به اساسياً أمام عملاق بافاريا بسبب غياب الحلول.

في المقابل، قدّم الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو ومضات من التألق، على الرغم من أن اداءه ما زال غير مستقر بالنسبة لجناح يبلغ 19 عاما.

ويضاف إلى أزمة يونايتد، صيام البرازيلي أنتوني الذي جلبه تن هاغ في صفقة بقيمة 108 ملايين دولار العام الماضي، عن التسجيل حيث لم يهز الشباك في آخر 25 مباراة.

وتعتبر صفقة أنتوني واحدة من قائمة طويلة من الإخفاقات الباهظة الثمن التي شهدت تراجع يونايتد خلال عقد من الزمان منذ أن قرر المدرب الأسطوري الاسكتلندي أليكس فيرغوسون اعتزال التدريب.

حملت الخسارة أمام بورنموث الرقم 35 التي يتعرض لها يونايتد في عقر داره في الدوري منذ رحيل فيرغوسون.

وفي نظرة سريعة إلى الأرقام خلال الفترة الذهبية للمدرب الاسكتلندي التي استمرت 26 عاما، سقط يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" في بريميرليغ في 34 مباراة فقط.

وعلى الرغم من أن بايرن ضمن مقعده في ثمن النهائي متصدرا للمجموعة، إلا أنه يريد اثبات أن خسارته المذلة أمام أينتراخت فرانكفورت 1-5 في الدوري السبت، ليست سوى كبوة جواد.

ويدرك يونايتد صعوبة مهمته أمام فريق تعود آخر هزيمة له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا إلى ما قبل ست سنوات.

رأى قائد يونايتد الدولي البرتغالي برونو فرنانديش انه يتوجب على فريقه أن "يقوم بعمله" ويأمل في الحصول على المساعدة في كوبنهاغن.

وأضاف "نعلم أن المباراة القادمة ستكون صعبة للغاية، اذ علينا الفوز وانتظار نتيجة جيدة في المباراة الأخرى بالنسبة لنا".

وختم قائلاً "علينا أن نقوم بعملنا في المقام الأول، وندرك جيدا قدرتنا على تحقيق النتيجة المرجوة".

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