احتمالات التأهل إلى ثمن النهائي قبل الجولة السادسة الاخيرة في دوري أبطال أوروبا





تعرف على احتمالات التأهل إلى الدور ثمن النهائي عشية انطلاق الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء والاربعاء، علماً ان متصدّر ووصيف كل مجموعة يضمن تأهله إلى الدور التالي :

* المجموعة الأولى

اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - غلطة سراي (تركيا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

بايرن ميونيخ (13 نقطة): ضمن تأهله وصدارة المجموعة.

كوبنهاغن (5): سيتأهل وصيفا للمجموعة إذا فاز على غلطة سراي أو تعادل وفشل يونايتد في الفوز على بايرن. سيحتل المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" إذا تعادل وفاز يونايتد، أو إذا خسر هو ويونايتد. يمكنه أيضًا احتلال المركز الثالث إذا خسر، وإذا تعادل يونايتد، حيث سيتم تحديد الترتيب النهائي لكلا الفريقين على أساس فارق الأهداف، ثم إجمالي الأهداف المسجلة، ثم إجمالي الأهداف المسجلة خارج الملعب (وفقًا لهذا المعيار الاخير، سيحتل كوبنهاغن المركز الرابع).

غلطة سراي (5): سيتأهل إذا فاز على كوبنهاغن. سيحتل الأتراك المركز الثالث ويتأهلون إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا لم ينتصروا هم أو يونايتد.

مانشستر يونايتد (4): سيتأهل إذا فاز على بايرن وانتهت المباراة الأخرى بالتعادل. سيحتل المركز الثالث ويخوض ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز ولم تنته المباراة الأخرى بالتعادل. يمكن أيضًا أن يحتل المركز الثالث في حالة التعادل، وإذا خسر كوبنهاغن، فسيتم تحديد الترتيب النهائي لكلا الفريقين من خلال فارق الأهداف، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة خارج القواعد (بموجب هذا المعيار، يونايتد سيحتل المركز الثالث).

* المجموعة الثانية

أيندهوفن (هولندا) - أرسنال (إنكلترا)، لنس (فرنسا) - إشبيلية (إسبانيا)

أرسنال (12): ضمن تأهله وصدارة المجموعة.

أيندهوفن (8): ضمن تأهله ووصافة المجموعة.

لنس (5): سيحتل الفريق الفرنسي المركز الثالث ويخوض ملحق الدوري الأوروبي إذا تجنب الهزيمة أمام إشبيلية.

إشبيلية (2): سيحتل الفريق الأندلسي المركز الثالث وخوض ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز على لنس.

* المجموعة الثالثة

أونيون برلين (ألمانيا) - ريال مدريد (إسبانيا)، نابولي (إيطاليا) - براغا (البرتغال)

ريال مدريد (15): ضمن تأهله وصدارة المجموعة.

نابولي (7): سيتأهل إذا تجنب الهزيمة أمام براغا بفارق هدفين أو أكثر. وبخلاف ذلك، سيحتل الإيطاليون المركز الثالث ويتنافسون في ملحق الدوري الأوروبي.

براغا (4): سيتأهل إذا فاز على نابولي بفارق هدفين أو أكثر. سيحتل الفريق البرتغالي المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز بفارق هدف واحد أو تعادل، أو حتى خسر بشرط عدم فوز أونيون برلين على ريال مدريد.

أونيون برلين (2): سيحتل الفريق الألماني المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز على ريال مدريد وتغلب نابولي على براغا.

* المجموعة الرابعة

سالزبورغ (النمسا) - بنفيكا (البرتغال)، إنتر (إيطاليا) - ريال سوسييداد (إسبانيا)

ريال سوسييداد وإنتر (11): ضمنا التأهل إلى دور الـ16. سيتصدر الإسبان المجموعة إذا تجنبوا الهزيمة أمام إنتر الذي سينتزع المركز الاول إذا فاز على ضيوفه.

سالزبورغ (4): سيحتل المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا تجنب الهزيمة أمام بنفيكا بفارق هدفين أو أكثر.

بنفيكا (1): سيحتل المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز على سالزبورغ بفارق هدفين أو أكثر.

* المجموعة الخامسة

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - لاتسيو (إيطاليا)، سلتيك (اسكتلندا) - فينورد (هولندا)

أتلتيكو مدريد (11): ضمن التأهل. سيتصدر المجموعة إذا تجنب الهزيمة أمام لاتسيو.

لاتسيو (10): ضمن التأهل. سيتصدر إذا فاز على أتلتيكو مدريد.

فينورد (6): ضمن المركز الثالث والتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي.

سلتيك (1): خرج خالي الوفاض بضمان إنهاء دور المجموعات في المركز الرابع.

* المجموعة السادسة

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - باريس سان جرمان (فرنسا)، نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) - ميلان (إيطاليا)

دورتموند (10): ضمن تأهله. سيضمن الصدارة إذا تجنب الخسارة أمام سان جرمان.

سان جرمان (7): سيتأهل إذا فاز على دورتموند. إذا تعادل ولم يفز نيوكاسل على ميلان، أو حتى إذا خسر بشرط انتهاء مباراة نيوكاسل وميلان بالتعادل. وبخلاف ذلك، سيحتل باريس المركز الثالث ويتنافس في ملحق الدوري الأوروبي.

نيوكاسل (5): سيتأهل إذا فاز على ميلان ولم يتغلب باريس على دورتموند. سيحتل الفريق الإنكليزي المركز الثالث وسيتنافس في ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز هو وباريس أو إذا تعادلا.

ميلان (5): سيتأهل إذا فاز على نيوكاسل وخسر باريس أمام دورتموند. سيحتل المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز وتجنب باريس الهزيمة.

* المجموعة السابعة

النجم الأحمر بلغراد (صربيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)، ولايبزيغ (ألمانيا) - يونغ بويز (سويسرا)

مانشستر سيتي (15): ضمن تأهله والصدارة.

لايبزيغ (9): ضمن تأهله والمركز الثاني.

يونغ بويز (4):ضمن المركز الثالث وخوض ملحق الدوري الأوروبي.

النجم الأحمر (1): خرج خالي الوفاض بإنهائه دور المجموعات في المركز الرابع

* المجموعة الثامنة

أنتويرب (بلجيكا) - برشلونة (إسبانيا)، بورتو (البرتغال) - شاختار دانييتسك (اوكرانيا)

برشلونة (12): ضمن تأهله. سيتصدر المجموعة إذا تجنب الهزيمة أمام أنتويرب أو إذا لم يفز شاختار على بورتو.

وفي حالة خسارة برشلونة وفوز شاختار، سيتم بعد ذلك تحديد الترتيب النهائي للفريقين بفارق الأهداف، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض.

بورتو (9): سيتأهل إذا تجنب الهزيمة أمام شاختار.

شاختار (9): سيتأهل إذا فاز على بورتو.

أنتويرب (0): خرج خالي الوفاض بإنهائه دور المجموعات في المركز الرابع

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز