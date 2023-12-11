هيئة البيئة - أبوظبي: معيار يورو 6 للوقود والسيارات يخفض الانبعاثات الضارة بنسبة 94% في الإمارة

خلال مشاركتها بمؤتمر الأطراف (COP28)، كشفت هيئة البيئة – أبوظبي عن نتائج مشروع الاستشعار عن بعد لانبعاثات المركبات الذي أطلقته في فبراير 2022. وقد شاركت الهيئة النتائج خلال فعالية أقيمت في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بالمنطقة الزرقاء.

يقوم مشروع الهيئة للاستشعار عن بعد بقياس انبعاثات المركبات على طرق أبوظبي باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار عن بعد. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، حيث يستخدم تقنية متقدمة مع نظام حاصل على عدة براءات اختراع.

وكشف تحليل القياسات العديد من النتائج المهمة ومنها أن المعيار الحالي للحد الأدنى للانبعاثات (يورو 4) الذي يطبق في الدولة منذ العام 2018 أدى إلى انخفاض كبير في انبعاثات الملوثات الناجمة عن وسائل النقل. وعلى الرغم من هذا التحسن، لا تزال مركبات الديزل تظهر مستويات عالية من انبعاثات أكاسيد النيتروجين تتخطى الحد التنظيمي لهذا المعيار في ظروف القيادة الفعلية. ومن خلال التركيز على المركبات التي قطعت مسافات طويلة، أظهرت النتائج أن سيارات الأجرة التي تعمل لفترة أكثر من 5 سنوات مسؤولة عن الانبعاثات المرتفعة التي تصل إلى 15 ضعف الحد التنظيمي للمعيار.

أما بالنسبة لحافلات المدينة، فقد تبين أن إدخال مركز النقل المتكامل في أبوظبي لمعيار الانبعاثات المحدث (يورو 6) في الحافلات كان ناجحاً في خفض انبعاثات الملوثات بشكل ملحوظ بنسبة 94% لانبعاثات أكاسيد النيتروجين، وبنسبة 86% لانبعاثات الجسيمات الدقيقة.

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