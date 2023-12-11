كارتر آند وايت الإماراتية تفتتح أول متاجرها في الرياض

افتتحت شركة كارتر آند وايت الإماراتية - في الأزياء والأكسسوارات الفاخرة - أحدث فروعها في العاصمة السعودية الرياض، ليشكل هذا الافتتاح آخر محطات توسع الشركة في العام 2023.

ويأتي افتتاح الفرع الأحدث في الرياض بالتزامن مع ما تشهده من نهضة اقتصادية وعمرانية، وتحقيق نمو وتوسع في الأنشطة التجارية جراء الإقبال الكبير من قبل الشركات والمؤسسات واستقطاب جملة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والأحداث، ونجاحها مؤخراً في استضافة فعاليات إكسبو الرياض 2030.

وجرى افتتاح الفرع الجديد لشركة كارتر آند وايت في مركز الفيصلية التجاري، وتبلغ مساحة المتجر الجديد 300 متر مربع، ويضم أحدث الأزياء الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والأكسسوارات والعطور الرائعة، ومجموعة متنوعة من المستلزمات المنزلية الفاخرة ذات الجودة العالية.

ويتولى طاقم سعودي من الموظفين والموظفات تشغيل المتجر الجديد، حيث يتمتعون بالخبرة الكبيرة في المجال التجاري والتسويق.

كما جرى على هامش الافتتاح توقيع عقد شراكة بين شركة كارتر آند وايت الإماراتية ولاعب البولو الأرجنتيني العالمي ناتشو فيغيراس ليكون سفيراً لعلامة كارتر آند وايت العالمية، ووجه علامتها التجارية خلال السنوات الخمس القادمة، في صفقة لم يعلن عن قيمتها.

ويتمتع لاعب البولو العالمي ناتشو فيغيراس بإطلالته الجذابة، وظهوره المتميز، الأمر الذي سيشكل إضافة نوعية لمسيرة شركة كارتر آند وايت في التوسع العالمي، مع عزمها افتتاح مجموعة من المتاجر في عدد من العواصم والمدن العالمية في العام 2024.

وقال عبدالله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة كارتر آند وايت:«سعداء للغاية بافتتاح أحدث متاجرنا في الرياض، لنكون أقرب إلى عملائنا في المملكة العربية السعودية، مع دراسة الفرص المتاحة لافتتاح متاجر في مدن أخرى في المملكة خلال الأعوام القليلة القادمة، في ظل الفرص الكبيرة بغرض الاستثمار والنمو والتوسع».

وأضاف النابودة: «كما أن توقيعنا لعقد تعاون وشراكة مع ناتشو فيغيراس يشكل إضافة نوعية جديدة في مسيرة كارتر آند وايت التي نجحت في التوسع عالمياً، وتمضي ضمن استراتيجية مدروسة للتوسع في عدد من العواصم والمدن العالمية، حيث إن هذه الشراكة ستشكل داعماً لمسيرة الشركة ونجاحاتها».

وذكر النابودة أن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع لاعب البولو العالمي ناتشو فيغيراس يعتبر الحدث الأول لشركة إماراتية تعمل في مجال الأزياء الفاخرة كونها تعتبر الآن من العلامات التجارية العالمية.

ومن جهته، أعرب ناتشو فيغيراس عن سعادته بالتعاون مع شركة كارتر آند وايت الإماراتية التي تمكنت من تحقيق نجاحات نوعية بفضل أزيائها الفاخرة والجودة العالمية التي تتمتع بها، إلى جانب خطط التوسع التي حققتها عبر افتتاح متاجر راقية في الإمارات وإيطاليا والسعودية مؤخراً، مشيراً إلى جهود الشركة للتوسع في عدد من العواصم والمدن العالمية خلال السنوات القليلة القادمة.