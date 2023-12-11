ون زعبيل يحصل على شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold)

دولة نفطية تتقدم خطوات جدية باتجاه الاستدامة والمباني الخضراء، نعم فهذه هي دولة الإمارات التي تستضيف حاليًا كوب28، وتمشي بخطى ثابتة نحو تحقيق مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومن دولة المستقبل سوف نطرح اليوم نموذجًا لافتًا لمشروع ون زعبيل الأيقوني، المملوك بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذي تكللت جهوده المبذولة والمستمرة في حصوله مؤخرًا على شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold) من المجلس الأمريكي للمباني الصديقة للبيئة. وجاء هذا النجاح ثمرة تعاون مع شركاء يحملون نفس العقلية الريادية والأهداف، وعلى رأسهم شركة الاستشارات المهنية دبليو إس بي _ الشرق الأوسط، التي لعبت دورًا فعالًا في تعزيز أعلى معايير الاستدامة في كلٍ من مراحل البناء، التطوير والعمليات المستمرة في هذا المشروع متعدد الاستخدامات.

استراتيجيات التصميم البيئي لمشروع ون زعبيل

اتخذت تدابير رائدة ومدروسة، تحاكي المعايير العالمية، في هذا المشروع الاستثنائي والتي قادته للحصول على شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold)، ومن أهمها:

تصميم معماري فريد

يتكون ون زعبيل من برجين شاهقين يقسمهما على ارتفاع 100 متر البرج الأفقي الكابولي "ذا لينك"، المرشح للدخول في موسوعة غينيس كأطول برج أفقي في العالم، وبات هذا المعلم من معالم دبي الجديدة التي تسحر الناظرين إليه.

تتميز واجهة البرجين وذا لينك، بأنها مصممة للتقليل من المكاسب الحرارية، وهذا الأمر يخفف الطلب على طاقة التبريد داخل المشروع، وكما تسمح هذه الواجهة بدخول كمية كافية من ضوء النهار لتعزيز صحة المستخدمين.

بصمة كربونية أقل ... استدامة أكبر

تم تنفيذ مشروع ون زعبيل باستخدام 39% من مواد البناء المعاد تدويرها، كما تم تحويل 84٪ من نفايات البناء في الموقع من مكبات النفايات.

ويتم إعادة تدوير المياه الناتجة عن التكييف من أجل ري النباتات في المشروع، التركيبات ذات التدفقات الفعالة تساهم في تخفيف استهلاك المياه حوالي 50% وبالتالي تقلل الضغط على نظام الصرف الصحي في المشروع.





مشروع فاخر.. تكلفة معيشة مدروسة!!

ون زعبيل مشروع فاخر للغاية، حيث تم بيع أغلى شقة فندقية في تاريخ السوق العقاري بالإمارة بقيمة 200 مليون درهم، ولكن هذا المشروع الرائد الذي يتبنى معايير الاستدامة يعمل على توفير الطاقة وإعادة التدوير بطريقة تضمن للسكان تكلفة أقل في الفواتير، حيث تعمل كلاً من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة، وإضاءة LED، وأنظمة الكهرباء المؤتمتة على تقليل فواتير المياه والكهرباء بشكل ملحوظ. وإضافةً لذلك فإن هذا المشروع متعدد الاستخدامات، يضم مسبح ونادي ورياضة ومناطق ألعاب للأطفال وفعاليات على مدار السنة، وجميعها مجانية بالكامل.

صحة ورفاهية السكان تأتي أولاً

يلعب المكان الذي يقيم فيه الفرد دورًا كبيرًا في صحته الجسدية والنفسية، ومنذ لحظة التصميم تمت مراعاة هذه الأمور في مشروع ون زعبيل، فالأماكن الخضراء المنتشرة في المشروع والإطلالات الخلابة على أفق دبي تعتبر ملاذًا رائعًا للمقيمين فيه وتساعد في تحسين نفسيتهم أيضاً.

وكما أخذ بعين الاعتبار اللياقة والنشاط البدني للسكان، حيث يمكنهم الدخول إلى حمام السباحة الشاطئي وصالة الرياضة المجهزة بأحدث الأجهزة، إضافة إلى المساحات الخضراء للمشي في الهواء الطلق. ومن جهةٍ أخرى تم تصميم وبناء المشروع للتخفيف من التلوث بمختلف أنواعه تلوث الهواء والماء والغبار والضوضاء أيضًا لتصب جميعها في مصلحة صحة السكان والمستخدمين في المشروع. ويوجد أيضًأ حساسات لثاني أكسيد الكربون، تعمل على تنقية الهواء في الأماكن المزدحمة في حال ارتفاع مستوى هذا الغاز عن المعدلات الطبيعية.

ون زعبيل للرفاهية عنوان، فهذا المشروع يستضيف في ذا لينك أشهر طهاة العالم الحاصلين على شهادة ميشلان، كما يتواجد سيرو أول فندق للعافية والصحة وأول منتجع حضري لعلامة ون آند أونلي في هذا المشروع أيضًا. ويوجد مساحات للبيع بالتجزئة تمتد على 3 طوابق في هذا المشروع، تستضيف فيها أهم العلامات التجارية العالمية الفاخرة.

ون زعبيل ما بعد شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold) في المباني الخضراء

الجدير بالذكر بأن الحفاظ على هذه الشهادة، يفرض الحفاظ على نفس المعايير لمدة 3 سنوات متتالية منذ الحصول عليها، ويعمل المشروع حالياً للحصول على شهادتي SmartScore وWired Score عن مكاتبه الفاخرة. ويتخطى ون زعبيل جميع المعايير ولا تقتصر خططه وإنجازاته بالحصول على شهادة وحسب، حيث يسعى ون زعبيل لتبني أحدث التقنيات والتدابير العالمية في الاستدامة طوال عمر المشروع.

في الوقت الحالي، يستقبل ون زعبيل السكان الجدد في منازلهم ببرج ون زعبيل ذا ريزيدينسز، ويستعد لاستقبال المستأجرين الجدد في مكاتب ون زعبيل الفاخرة خلال الشهر الحالي. وسوف يتم افتتاح المكونات الأخرى الرائدة في المشروع في الأشهر القادمة، كمنتجع ون آند أونلي ون زعبيل، وفندق سيرو، والعديد من المطاعم الفاخرة لطهاة مشاهير حاصلين على نجمة ميشلان.

ترقبوا احتفال الافتتاح الكبير لون زعبيل في الربع الأول من عام 2024، هذا المعلم الأيقوني الجديد في دبي مدينة المستقبل.























