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بنوك دبي تستحوذ لأول مرة على 46.5% من الودائع المصرفية بإجمالي 1.111 تريليون درهم

12/11/2023 8:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استحوذت بنوك دبي لأول مرة على 46.5% من إجمالي الودائع المصرفية في بنوك الدولة
لتختص بأكبر حصة منها وبإجمالي يتجاوز 1.111 تريليون درهم نهاية سبتمبر
2023.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة قد
حافظ
في المقابل على صدارتها حركة الائتمان المصرفي بحصة 47% من إجمالي الائتمان المحلي لتربو على 930 مليار درهم.

فيما ارتفعت الأصول المملوكة لبنوك الإمارة لتصل إلى 1.777 تريليون درهم في سبتمبر الماضي بينما وصلت الاستثمارات إلى 243 مليار درهم.

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي حافظت على صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لترتفع من 1.867تريليون درهم وبلغت الإستثمارات 298 مليار درهم.

كما وصلت الودائع إلى 1.107 تريليون درهم فيما ارتفع الائتمان إلى 884 مليار درهم سبتمبر 2023.

بينما استقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 307 مليارات درهم من الأصول المصرفية
وارتفعت الودائع
إلى 203 مليارات درهم وكذلك الائتمان
إلى 168 مليار درهم في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات 52.3 مليار درهم.

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