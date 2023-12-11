بنوك دبي تستحوذ لأول مرة على 46.5% من الودائع المصرفية بإجمالي 1.111 تريليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
استحوذت بنوك دبي لأول مرة على 46.5% من إجمالي الودائع المصرفية في بنوك الدولة
لتختص بأكبر حصة منها وبإجمالي يتجاوز 1.111 تريليون درهم نهاية سبتمبر
2023.
وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة قد
حافظ
في المقابل على صدارتها حركة الائتمان المصرفي بحصة 47% من إجمالي الائتمان المحلي لتربو على 930 مليار درهم.
فيما ارتفعت الأصول المملوكة لبنوك الإمارة لتصل إلى 1.777 تريليون درهم في سبتمبر الماضي بينما وصلت الاستثمارات إلى 243 مليار درهم.
على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي حافظت على صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لترتفع من 1.867تريليون درهم وبلغت الإستثمارات 298 مليار درهم.
كما وصلت الودائع إلى 1.107 تريليون درهم فيما ارتفع الائتمان إلى 884 مليار درهم سبتمبر 2023.
بينما استقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 307 مليارات درهم من الأصول المصرفية
وارتفعت الودائع
إلى 203 مليارات درهم وكذلك الائتمان
إلى 168 مليار درهم في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات 52.3 مليار درهم.
MENAFN11122023000110011019ID1107571466
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.