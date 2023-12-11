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شجرة الأعياد بارتفاع 21 متراً في القرية العالمية وبابا نويل والأقزام يستقبلون الضيوف​

12/11/2023 8:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت القرية العالمية، استقبالها للضيوف في احتفالاتها المميزة بأعياد الشتاء، التي تمتد حتى الرابع من يناير 2024، حيث سيكون بابا نويل والأقزام الأشقياء في استقبال الضيوف، للترحيب بهم إلى عالمٍ أكثر روعة، ضمن أجواء احتفالية فريدة من نوعها.

وستأخذ أجواء الثلوج بُعداً جديداً في القرية العالمية هذه الموسم، حيث تستعد لاستقبال الأقزام من جميع أنحاء العالم، لتزيين شجرة الأعياد الشهيرة، وجعلها موطناً لهم خلال أعياد الشتاء، حيث ستتزين شجرة الأعياد الكبيرة بأجمل الحلي والحلوى والأضواء المتلألئة وعلب الهدايا، والتي ستكون محاطة بسياج من خبز الزنجبيل، بينما سيشهد هذا الموسم عودة الأقزام العملاقة، لإضافة المزيد من البهجة على شجرة الأعياد.

وسيكون ضيوف القرية العالمية من العائلات والأصدقاء، على موعد مع أوقات حافلة بالمرح والتجارب الترفيهية الفريدة من نوعها، حيث ستتاح لهم فرصة التقاط الصور التذكارية تحت أقواس ممشى الاحتفالات، الذي سيتزين بالديكورات الاحتفالية والأضواء البراقة. كما ستزدان أعمدة الإنارة بأبهى حلة، حيث ستُعلق عليها قطع الكعك والقبعات من جميع الأحجام، والأضواء الاحتفالية التي تزين الطريق نحو لقاء بابا نويل.

وسيحظى ضيوف القرية العالية بفرصة استكشاف منطقة «ميني وورلد» الجديدة، التي ستوفر لضيوف القرية العالمية المزيد من المتعة، ضمن فعالياتها وأنشطتها الشيقة، والتي تعرض 25 من المجسمات المصغرة لأشهر المعالم العالمية، إلى جانب التقاط الصور مع زينة الأعياد المميزة.

وتستعد القرية العالمية لإبهار زوارها خلال أعياد الشتاء، بفعاليات وأنشطة تناسب الجميع، مع فرصة لتسوق العديد من هدايا الأعياد الفريدة من حول العالم في أجنحتها المتنوعة.


كما ستتاح للضيوف، في ختام أمسيتهم، فرصة زيارة ضيف شرف القرية العالمية، بابا نويل، ليستمتعوا خلال اللقاء بالعروض الراقصة التي يقدمها أقزامه الـ 12، ضمن أجواء احتفالية حافلة بالبهجة والمتعة، إلى جانب لقاء بابا نويل وتحيته شخصياً.

توفر القرية العالمية لضيوفها من جميع الأعمار، صغاراً وكباراً، خلال أعياد الشتاء، تجارب ترفيهية استثنائية، تجعل أوقاتهم فيها ذكريات لا تنسى.

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