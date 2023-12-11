الليرة التركية تسجل أدنى مستوى أمام الدولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
لامست الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق، وتراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار.
وهبطت الليرة 35 % منذ بداية العام وحتى الآن، بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف، في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.
وبعد تبنّي سياسات غير تقليدية على مدار سنوات، عدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهجه في يونيو، وعيّن محافظة جديدة للبنك المركزي، الذي رفع منذ ذلك الحين أسعار الفائدة من 8.5 في المئة، إلى 40 في المئة.
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