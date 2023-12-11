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الليرة التركية تسجل أدنى مستوى أمام الدولار

12/11/2023 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لامست الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق، وتراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار.

وهبطت الليرة 35 % منذ بداية العام وحتى الآن، بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف، في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.

وبعد تبنّي سياسات غير تقليدية على مدار سنوات، عدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهجه في يونيو، وعيّن محافظة جديدة للبنك المركزي، الذي رفع منذ ذلك الحين أسعار الفائدة من 8.5 في المئة، إلى 40 في المئة.

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