مصر ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتباراً من يناير

قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولاراً) شهرياً اعتباراً من الأول من يناير، وفقاً لقرار نشر في الجريدة الرسمية.

وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو عندما حددته عند 3000 جنيه.

وارتفع معدل التضخم الرئيسي في مصر بشكل حاد خلال العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر قبل أن يتراجع إلى 35.6 % في نوفمبر.