ارتفاع معدل التضخم بالأردن 1.27 % في نوفمبر

ارتفاع معدل التضخم بالأردن 1.27 % في نوفمبر
التاريخ
12/11/2023 8:00:24 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم في نوفمبر ارتفع 1.27 بالمئة على أساس سنوي.
ومقارنة مع الشهر السابق، انخفض معدل التضخم 0.2 بالمئة.
وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في الارتفاع هي مجموعة التبغ والسجائر، الوقود والإنارة، والألبان ومنتجاتها.
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