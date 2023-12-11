ارتفاع معدل التضخم بالأردن 1.27 % في نوفمبر

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم في نوفمبر ارتفع 1.27 بالمئة على أساس سنوي.

ومقارنة مع الشهر السابق، انخفض معدل التضخم 0.2 بالمئة.

وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في الارتفاع هي مجموعة التبغ والسجائر، الوقود والإنارة، والألبان ومنتجاتها.