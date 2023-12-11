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رئيس الدولة ورئيس وزراء اليابان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

12/11/2023 8:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، خلال اتصال هاتفي، مع فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان.. مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تنميته وتطويره بما يخدم مصالحهما المشتركة.. وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما تبادل سموه ورئيس الوزراء الياباني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي .. وفي هذا السياق أشاد رئيس الوزراء الياباني بنجاح تنظيم دولة الإمارات للحدث العالمي.. معرباً عن تمنياته أن تسهم مخرجات المؤتمر في تحقيق خطوات عملية ملموسة في مسار العمل المناخي العالمي وإعطاء دفعة نوعية للجهود الدولية الهادفة إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة تحديات تغير المناخ من أجل بناء مستقبل مستدام لجميع شعوب العالم.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لرئيس وزراء اليابان لمشاركته في أعمال القمة العالمية للعمل المناخي التي عقدت ضمن فعاليات "COP28" متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التطور والازدهار.

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