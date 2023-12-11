Monday, 11 December 2023 05:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجهولون يغنمون 20 الف رصاصة من شاحنة عتاد اسرائيلية

12/11/2023 8:00:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استولى مجهولون على 20 الف رصاصة من شاحنة عتاد اسرائيلية ، جنوبي فلسطين المحتلة ،
وفقا لما اكده جيش الاحتلال

وكان جيش الاحتلال اعترف ، السبت الماضي ، بسرقة 20 ألف رصاصة من نوع "M16" من قاعدة عسكرية تابعة له.

وذكرت هيئة البث العبرية، مساء امس الأحد، أن الشاحنة العسكرية كانت تنقل ذخيرة أثناء توقفها عند إشارة مرور على بعد نحو 4 كم من قاعدة "تسليم" العسكرية، الواقعة في صحراء النقب، والتي شهدت حالات سرقة للأسلحة لأكثر من مرة، خلال العامين الماضيين.

ويشار إلى أن قاعدة "تسليم" تعد أكبر قاعدة تدريب لوحدات القوات البرية في جيش الاحتلال.

MENAFN11122023000151011027ID1107571459

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث