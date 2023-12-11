مجهولون يغنمون 20 الف رصاصة من شاحنة عتاد اسرائيلية

MENAFN - Khaberni) خبرني - استولى مجهولون على 20 الف رصاصة من شاحنة عتاد اسرائيلية ، جنوبي فلسطين المحتلة ،وفقا لما اكده جيش الاحتلال

وكان جيش الاحتلال اعترف ، السبت الماضي ، بسرقة 20 ألف رصاصة من نوع "M16" من قاعدة عسكرية تابعة له.

وذكرت هيئة البث العبرية، مساء امس الأحد، أن الشاحنة العسكرية كانت تنقل ذخيرة أثناء توقفها عند إشارة مرور على بعد نحو 4 كم من قاعدة "تسليم" العسكرية، الواقعة في صحراء النقب، والتي شهدت حالات سرقة للأسلحة لأكثر من مرة، خلال العامين الماضيين.

ويشار إلى أن قاعدة "تسليم" تعد أكبر قاعدة تدريب لوحدات القوات البرية في جيش الاحتلال.

