زارا تحذف تصاميم داعمة للكيان المحتل
التاريخ
12/11/2023 8:00:14 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حذفت شركة الملابس الإسبانية (زارا) بعض الصور لمجموعة ملابس جديدة اعتمدت الحملة الدعائية الخاصة فيها على تصاميم غريبة، داعمة للكيان المحتل وفق ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء حذف هذه التصاميم إثر حملة نفذها الناشطون، بعد أن تضمنت التصاميم صور دمار وأكفان ترمز إلى الظروف غير الإنسانية التي فرضها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.
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