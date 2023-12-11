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زارا تحذف تصاميم داعمة للكيان المحتل

12/11/2023 8:00:14 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حذفت شركة الملابس الإسبانية (زارا) بعض الصور لمجموعة ملابس جديدة اعتمدت الحملة الدعائية الخاصة فيها على تصاميم غريبة، داعمة للكيان المحتل وفق ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء حذف هذه التصاميم إثر حملة نفذها الناشطون، بعد أن تضمنت التصاميم صور دمار وأكفان ترمز إلى الظروف غير الإنسانية التي فرضها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

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