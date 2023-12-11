استجابة لحراك عالمي.. إضراب في لبنان والأردن تضامنا مع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) عواصم/PNN- عم الإضراب الشامل، اليوم الإثنين، لبنان والأردن، تضامنا ودعما لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتلبية لحراك عالمي ودعوات واسعة النطاق أطلقها نشطاء من مختلف أنحاء العالم تحت وسم: "إضراب من أجل غزة".

وأعلن مجلس الوزراء اللبناني، إقفال كل الإدارات والمؤسسات في البلاد، اليوم الإثنين، ضمن الحراك العالمي، تضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، إن "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أعلن بموجب مذكرة حكومية إقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الإثنين".

وأضاف أن ذلك جاء "تجاوبا مع الدعوة العالمية من أجل غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة، وفي القرى الحدودية اللبنانية".

وفي السياق، أعلنت نقابة المهندسين في بيروت إقفال أبوابها اليوم الإثنين في المركز الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت، ومراكزها الفرعية في المناطق الأخرى.

وأعلنت النقابة في بيان "تضامنها مع الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة وقطاع غزة الصامد بوجه العدوان الصهيوني الوحشي".

وفي الأردن، أعلنت بعض القطاعات والنقابات والمؤسسات التجارية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إضرابها العام وتوقفها عن العمل.

وأعلنت الأونروا إغلاق جميع منشآتها بما فيها المدارس التابعة لها، استجابة لأصوات من مختلف دول العالم

للإضراب العام.

وقال مدير مستشفى الاستقلال الأردني مؤيد

عمر لـ"وفا"، إن إضراب نقابة الأطباء لمدة ساعتين جاء نصرة

ودعما لأهلنا في غزة والضفة الغربية وتضامنا معهم، مضيفا أن الإضراب هو أقل شيء يمكن أن نقدمه إليهم في هذه الظروف الصعبة والمؤلمة التي يمرون بها في كل يوم وكل ساعة.

وأشار إلى أن التوقف عن العمل شمل العيادات الخارجية للمستشفى مع استمرار تقديم الخدمات للحالات الطارئة فقط.

من جهته، قال رئيس قسم الجهاز الهضمي في مستشفى الاستقلال محمد تيسير أبو رجب، إن هذا واجبنا أن نكون مع أهلنا في غزة ونساندهم بكل ما نملك، ليس تضامنا فقط بالكلام فهم أهلنا ونحن أهلهم.

وقال، إن مستشفى الاستقلال أبدى استعداده لعلاج أي حالة تصل إلينا من غزة، فهذا واجبنا وواجب الأمة

وكل العرب والمسلمين بدعم هذا الشعب الصامد والمرابط على أرضه.



