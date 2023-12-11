مقاومة الجدار: حملات التحريض لن توقف معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن فتح شرطة الاحتلال تحقيقاً ضد رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، ما هو إلا صفحة جديدة تضاف إلى صفحات التبادل الوظيفي للأدوار بين مليشيات المستعمرين الإرهابيين والمؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن حملات التحريض المسعورة التي قادتها صفحات مليشيات المستعمرين كمواقع "الصوت اليهودي" و"رجافيم" و"محاربو النازية" منذ أكثر من عام ضد الهيئة ورئيسها وكادرها، قد لاقت من يسمعها لدى شرطة الاحتلال التي يقودها اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وشددت على أن جهودها التي انصبت منذ اليوم الأول على كشف وفضح إرهاب المستعمرين وإجراءات الدولة القائمة بالاحتلال على الأرض الفلسطينية، لن توقفها حملات التحريض ولا مسرحيات التحقيق المدفوعة بالاستعراضات الرخيصة على حساب عذابات شعبنا وقضيته العادلة.

وأكدت أن ستار الحرب الذي تتستر فيه كل مؤسسات دولة الاحتلال سيقودها إلى المزيد من الإرهاب والبطش بحق أبناء شعبنا والمدافعين عن حقوقه ومرتكزاته الوطنية العليا، وأن معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين لن يوقفها هذا النوع من الإجراءات الباطلة.

وبينت أن كل نشطاء وأحرار ومثقفي العالم، باتوا يدركون من هو الإرهابي الحقيقي، ومن هو اللص الذي يتفنن في السرقة في وضح النهار بغطاء الجبروت والعنف المركز ضد أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، مطالبة في الوقت نفسه بأن تؤخذ هذه الإجراءات على محمل الجد، نظراً إلى تساوقها مع خطابات الإجرام التي تطلق في الأطر الرسمية في دولة الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد قالت إن شرطة الاحتلال في مستعمرة "أرئيل" فتحت تحقيقا ضد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، بعد شكوى تقدمت بها منظمة "أوري إسرائيل"، ضده بدعوى التحريض على الاحتلال.