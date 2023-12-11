Monday, 11 December 2023 04:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهدوا خلال طوفان الأقصى... إسرائيل تسعى للتأكد من عدم وجود إسرائيليين بين جثامين فلسطينيين

12/11/2023 7:26:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تسعى إسرائيل خلال الأسبوع الجاري إلى التعرف على هويات جثامين أكثر من ألف مقاتل ومواطن فلسطيني من قطاع غزة، استشهدوا خلال هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بهدف التأكد من عدم وجود جثث لقتلى إسرائيليين بينهم، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم الإثنين.

وستجري هذه العملية في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، وسيشارك فيها مندوبون عن الحاخامية العسكرية ومعهد الطب الجنائي، وسيتم أخذ عينات أسنان وحمض نووي (دي.أن.إيه.) من جميع الجثامين.

وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن هذه العملية ستستغرق أسبوعين على الأقل، من أجل التأكد من عدم وجود جثث لقتلى إسرائيليين خلال جمع جثامين الشهداء الفلسطينيين، رغم أنه لا توجد حاليا مؤشرات على وجود جثث كهذه أو أنه تم "في حاويات" تحتجز فيها جثامين الشهداء.

وتهدف هذه العملية أيضا إلى "تركيب صورة كاملة للأسرى والمفقودين"، على خلفية أنه لا يزال هناك عدد من المفقودين الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية ستمكنه من جمع معلومات استخباراتية حول المقاتلين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.


MENAFN11122023000205011050ID1107571360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث