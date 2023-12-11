استشهدوا خلال طوفان الأقصى... إسرائيل تسعى للتأكد من عدم وجود إسرائيليين بين جثامين فلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تسعى إسرائيل خلال الأسبوع الجاري إلى التعرف على هويات جثامين أكثر من ألف مقاتل ومواطن فلسطيني من قطاع غزة، استشهدوا خلال هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بهدف التأكد من عدم وجود جثث لقتلى إسرائيليين بينهم، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم الإثنين.

وستجري هذه العملية في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، وسيشارك فيها مندوبون عن الحاخامية العسكرية ومعهد الطب الجنائي، وسيتم أخذ عينات أسنان وحمض نووي (دي.أن.إيه.) من جميع الجثامين.

وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن هذه العملية ستستغرق أسبوعين على الأقل، من أجل التأكد من عدم وجود جثث لقتلى إسرائيليين خلال جمع جثامين الشهداء الفلسطينيين، رغم أنه لا توجد حاليا مؤشرات على وجود جثث كهذه أو أنه تم "في حاويات" تحتجز فيها جثامين الشهداء.

وتهدف هذه العملية أيضا إلى "تركيب صورة كاملة للأسرى والمفقودين"، على خلفية أنه لا يزال هناك عدد من المفقودين الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية ستمكنه من جمع معلومات استخباراتية حول المقاتلين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.



