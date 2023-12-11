مديرة مؤسسة الحسين للسرطان: استقبلنا اليوم 30 مريضا من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) عمان/PNN- أكدت المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش أن المركز استقبل اليوم الإثنين، 30 مريضا من قطاع غزة، وأنه يستعد لاستقبال 300 مريض آخرين، من الكبار والأطفال، خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت قطامش في لقاء خاص بالوكالة الرسمية، إلى أن المركز استقبل 30 مريضا اليوم، كانوا ضمن قائمة من 41 مريضا، مستدركة أنه بالرغم من صعوبة الإجراءات إلا أن تعليمات الملك عبد الله وتوجيهات الملكة رانيا، ساهمت في وصولهم بأسرع وقت للعلاج.

وأضافت: "اليوم هناك أكثر من 5 آلاف مريض في قطاع غزة يحتاجون إلى التدخل المباشر من خلال إخلائهم لاستكمال رحلة علاجهم، جزء منهم بحاجة إلى علاج كيماوي وعمليات وجلسات مختلفة، وهم محرومون حتى من مسكنات الألم، وعليه فإننا نسارع الخطا لإنقاذ هؤلاء المرضى المعرضين للموت بشكل مباشر".

وأشارت إلى أن صندوقا مخصصا لدعم قطاع غزة أُطلق منذ 2021، وتمت من خلاله معالجة 148 مريضا، موضحة أن المركز سيعمل على زيادتها لاستيعاب أعداد أكبر، سواء لأبناء الضفة أو غزة، كما يعمل على تحضير فريق طبي من المتطوعين من أطباء وممرضين وفنيين ليتواجدوا في غزة، بالإضافة إلى إرسال أدوية وأجهزة ومعدات بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في الأردن.