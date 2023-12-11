منظمات حقوقية تتهم جيش الاحتلال بتنفيذ جرائم إعدام ميداني في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزةPNN-اتهمت جماعات حقوقية اليوم الإثنين، جيشَ الاحتلال بتنفيذ جرائم إعدام ميداني خلال اعتقالات بحق فلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في بيان، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل مئات الفلسطينيين خلال اليومين الماضيين من مدينة غزة وشمالها.

وذكر المكتب الأممي أن الاعتقالات طالت مئات الرجال والفتيان المقيمين في الأماكن العامة والمدارس التي تستخدم كملاجئ للنازحين، فضلا عن المنازل الخاصة.

وأوضح أنه تم تجريد المعتقلين من ملابسهم وتقييد أيديهم، وأمروا بالجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، وتعرضوا للضرب والمضايقة والطقس القاسي والحرمان من الضروريات الأساسية، كما تم تصويرهم ونشر الصور عبر وسائل الإعلام.

من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تنفذ نهج تهجير المدنيين بارتكاب المجازر المروعة في مدينة غزة وشمالها بعمليات قتل ميداني واعتقالات عشوائية تعسفية تطال النساء والتنكيل بهن.

وذكر المرصد في بيان، أن الجيش الإسرائيلي صعّد حملات التنكيل المتعمدة والاعتقالات التي تطال مئات المدنيين منذ عدة أيام لنازحين في مراكز إيواء، ومن داخل منازل سكنية وسط انتهاكات مروعة ترافق ذلك.

ووثق المرصد استخدام قوات الجيش الإسرائيلي معتقلين كدروع بشرية لاقتحام المنازل السكنية والفتحات التي يعتقد أنها أنفاق أرضية في عدة مناطق يتوغل بها بريا.

وقال إن القوات الإسرائيلية فجّرت منازل سكنية في أطراف أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية، بمدينة غزة بعد اقتحامها بوحشية والاعتداء بالضرب على الذكور فيها وتعريتهم من ملابسهم.

كما تلقى المرصد إفادات عن اعتقالات لفتية وشبان وهم ينزفون وجرحى بفعل استهدافهم بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر، وعمليات التعذيب والضرب المبرح، إلى جانب عمليات سرقة لممتلكات المنازل المستهدفة.

وأدان المرصد الحقوقي بشدة ما يرافق اعتقالات الجيش الإسرائيلي العشوائية من انتهاكات مروعة بحق نساء وفتيات عبر الاعتداء عليهن بالضرب وتهديدهن بالاغتصاب واعتقال بعضهن.

وأوضح أن مصير مئات المعتقلين، بما في ذلك نساء لا يزال مجهولا في ظل شهادات عن تعرضهم لعمليات تنكيل وحشية وتعذيب جسدي ونفسي ومخاوف من تعرضهم لعمليات إعدام ميدانية.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، وثق المرصد الأورومتوسطي إصابة نازح في مدرسة الكرمي في بلدة عبسان، إثر قنصه من قوات إسرائيلية تحاصر نحو 3 آلاف نازح داخل المدرسة لدفعهم للنزوح إلى رفح أقصى جنوب القطاع.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 85% من السكان، أصبحوا نازحين داخليا، منهم نحو 1.1 مسجلون في 97 ملجأ للأمم المتحدة في جنوب القطاع.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه بينما تعلن أطراف المجتمع الدولي رفضها سياسة التهجير بحق المدنيين في غزة، فإن إسرائيل تطبقها عمليا بالقوة وتتعمد الانتقام من كل من رفض منهم إخلاء مناطق سكنهم بما يرقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل القسري.

(د ب أ)