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أول مرة منذ 2006.. الجيش الإسرائيلي ينزل إمدادات لوجستية من الجو في خان يونس

12/11/2023 7:26:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، تنفيذ عملية إنزال جوي لإمدادات عسكرية لجنوده في خان يونس جنوب قطاع غزة، في أول عملية من نوعها منذ“حرب لبنان الثانية” عام 2006.

وقال في بيان:“تم خلال الأيام الماضية تنفيذ عملية إمداد لوجستي تضمنت إسقاط نحو 7 أطنان من الإمدادات اللوجستية، لمئات الجنود الذين يقاتلون حاليا في خان يونس”.

وأضاف:“تم تنفيذ الإمداد باستخدام طائرة من نوع سامسون تابعة للقوات الجوية”، مبيّنا أن العملية تمت بـ“الإنزال المظلي”.

ونقل البيان عن الضابط اللوجستي عامي (لم يذكر اسم عائلته) قوله:“جزءٌ من ميزة الفرقة 98 هو معرفة كيفية توفير الخدمات اللوجستية حتى عندما لا يكون لديك وسيلة للوصول إلى القوات عن طريق البر”.

وبحسب بيان الجيش، فإن“هذه هي أول عملية إنزال جوي منذ حرب لبنان الثانية عام 2006′′، والمعروفة في لبنان باسم“حرب تموز”.

وفي 8 أغسطس/آب 2006، نفذت وحدة إسرائيلية عملية إنزال في بعلبك شرق لبنان، واكبها قصف جوي واشتباكات مع عناصر من“حزب الله”.

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